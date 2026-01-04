Colombia busca una mediación para la transición del poder en Venezuela: Cancillería

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Foto: Óscar Pérez

La captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de el Gobierno de Estados Unidos movió las fichas en el panorama político del vecino país y propició un inicio de año en medio de una posible transición política para Venezuela.

Tras la noticia Colombia manifestó su intención de figurar como país mediador para lograr una transición pacífica y dialogada del poder en Venezuela, rechazando las acciones unilaterales del Gobierno Trump.

“Colombia ofrece sus oficios mediadores para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano ante la injerencia de gobiernos extranjeros”, comunicó la Cancillería el pasado 3 de enero.

Además, reiteró la convicción de que “solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humana” se pueden evitar actos de mayor gravedad que tengan consecuencias para Venezuela, Colombia y toda la región de América Latina y el Caribe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de manera contundente las acciones unilaterales tomadas por el presidente Donald Trump y se hizo un llamado para buscar “la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Comunicado de prensa:



Colombia rechaza acciones armadas contra Venezuelahttps://t.co/WTUEOd5iXR pic.twitter.com/jD0odYqzUK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 3, 2026

Además, los Gobiernos de Colombia, México, Brasil, Chile, Uruguay y España, emitieron un comunicado conjunto este domingo 4 de enero reiterando el rechazo de las acciones estadounidenses.

“La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, manifestaron los países.

Comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela: https://t.co/P9xbHI1lpG pic.twitter.com/AXq50WAMEK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 4, 2026

Mientras tanto en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, deberá juramentar como presidenta interina del país ante la Asamblea Nacional este lunes 5 de enero. Así lo determinó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la captura de Maduro.

A pesar de las ordenes del Tribunal, la situación sigue siendo compleja y los mensajes del presidente Donald Trump dan a entender que el diálogo internacional no es una de las opciones para lograr la transición al poder en Venezuela, pues en palabras de Trump, Estados Unidos va “a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura”. Manifestando además los intereses de Estados Unidos en “hacer mucho dinero” con el petróleo Venezolano.

Así las cosas las posibilidades de diálogo para facilitar la transición al poder —en las que Colombia propuso incluso ejecutar amnistías para las partes involucradas— parece no ser muy alentador. La incertidumbre se hace presente y se desconoce si las intenciones del presidente Trump están enfocadas a acabar con el régimen o a inclinarse por una transición hacia un mandatario cercano a Maduro. En juego están los poderes de ambas naciones y la fragmentación del derecho internacional.

