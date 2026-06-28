Pacto Histórico rodea a Petro y Cepeda como líderes de la oposición a De la Espriella

El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda se runieron este 26 de junio en la Casa de Nariño luego de perder las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La bancada del Pacto Histórico salió este domingo a rodear al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda. El mensaje, divulgado en sus redes, tiene como fin fortalecer la imagen de los dos líderes políticos como las cabezas de la oposición y de la izquierda a partir del próximo 7 de agosto.

“Reconocemos en Gustavo Petro e Iván Cepeda a los líderes de este proceso histórico. Su trayectoria en la defensa de la justicia social, la paz, la democracia, las libertades y los derechos del pueblo constituye un referente para millones de colombianas y colombianos y fortalece la confianza en nuestro proyecto colectivo”, precisó el Pacto Histórico en su pronunciamiento.

Más información: Esta es la Colombia que traza De la Espriella desde el 7 de agosto: potencia lo simbólico

Este paso se da luego de la cita que el pasado viernes sostuvieron Petro y Cepeda en la Casa de Nariño, donde intentaron dejar atrás las diferencias que afloraron durante la campaña presidencial en la que Abelardo de la Espriella ganó en el balotaje —vía urnas— la Presidencia de la República.

De hecho, aún no es claro hasta dónde se mantendrá ese buen tono, pues en privado se habla de las diferencias que aún tienen y fuentes de ambos entornos confirmaron que aún hay distancias.

Consulte aquí: Hernán Penagos: este es el hombre que estuvo detrás de la defensa del proceso electoral

El mandatario ha expresado su molestia con el ahora excandidato derrotado por no aceptar a operadores políticos para buscar los votos que faltaron para la reelección de la izquierda. Y el ahora repitente legislador no quiere que se le impongan jefes cuando sabe que puede liderar la oposición desde el Congreso.

Cepeda apunta a consolidar los más de 12 millones de sufragios que sumó en la segunda vuelta del 21 de junio, y Petro no está dispuesto a perder el protagonismo político que tiene entre quienes ahora son contradictores de la entrante administración.

Es de su interés: De la Espriella exigió investigar posibles gabelas del gobierno saliente al Clan del Golfo

En todo caso, el Pacto Histórico llega con 67 congresistas (25 senadores y 42 representantes), a los que se les deben sumar Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes aceptaron la curul que se otorga por el estatuto de la oposición a quienes pierden las presidenciales y quedan en segundo lugar en las votaciones. Eso se traduce en que tendrán 69 legisladores.

“La tarea colectiva que hoy nos convoca es consolidar una oposición social y política democrática y fortalecer la alternativa de poder que representan el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida. Un proyecto comprometido con la defensa de la vida, las reformas sociales, la democracia, los derechos humanos, las libertades, la soberanía nacional y el Estado Social de Derecho. Al mismo tiempo, avanzaremos en la preparación y organización de nuestras candidaturas y de la campaña para las elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales”, agregó el Pacto en su comunicación de este domingo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.