De la Espriella exigió investigar posibles gabelas del gobierno saliente al Clan del Golfo

Abelardo de la Espriella le pidió a José Manuel Restrepo liderar el llamado empalme anticorrupción. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó este domingo que se investigue a fondo la denuncia sobre las posibles gabelas que el saliente gobierno del mandatario Gustavo Petro le habría ofrecido al Clan del Golfo. Lo que busca el jefe de Estado entrante es que se indague penalmente a los responsables de esa presunta conducta y que, de paso, se le entreguen a los Estados Unidos los detalles de estos procesos.

La instrucción le fue impartida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera el llamado empalme anticorrupción. Es en ese marco que se buscará ahondar en la información revelada por Noticias Caracol y que toca al excomisionado de Paz Daniel Rueda y —entre otros— al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus.

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“Evaluar integralmente la información disponible y promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes, respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos”, le dijo De la Espriella a Restrepo en una comunicación oficial.

Y agregó: “Incluir dentro de dicho análisis las actuaciones atribuidas al señor Danilo Rueda Rodríguez, en su condición de exalto comisionado para la paz, a partir de la información divulgada públicamente, con el propósito de determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes. Remitir la información pertinente, a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para su conocimiento y evaluación, en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”.

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El caso específico se conoció luego de que Noticias Caracol revelara una serie de audios de una reunión de septiembre de 2022, en la que el entonces comisionado Rueda habría ofrecido detener bombardeos, reducir operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas bajo influencia del Clan del Golfo, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del país. Inteligencia militar calcula que tiene más de 9.000 miembros en armas.

Las grabaciones corresponden a un encuentro en el Urabá antioqueño, celebrado apenas tres semanas después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. En él participaron Rueda, Jerónimo —uno de los comandantes del Clan del Golfo— junto a abogados y asesores de la organización. Según los audios difundidos, el entonces comisionado propuso “jugar a los congelados”, una táctica destinada a impedir acciones ofensivas de ambas partes mientras se desarrollaban los acercamientos exploratorios.

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Los protagonistas de estos encuentros han rechazado cualquier presunto intento de realizar algo ilegal. Tanto Rueda como Lemus, al igual que el exministro de Defensa y ahora embajador en El Vaticano, Iván Velásquez, han negado ilegalidades en sus gestiones.

En todo caso, la administración entrante quiere indagar a fondo todo lo relacionado con esos pasos, dados en el marco de la estancada política de “paz total” de Petro y que, entre otros, fue respaldada por el ahora senador de oposición Iván Cepeda. Incluso, durante la campaña en la que fue derrotado en segunda vuelta, este último pidió también investigar las denuncias periodísticas.

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De la Espriella, en su carta a Restrepo, exigió “evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes, cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos”.

El empalme anticorrupción, como lo denominó la entrante administración, comienza este martes en Bogotá con más de 700 personas destinadas a verificar cómo se manejó el Estado durante los últimos cuatro años y que eso derive en una auditoría forense. El gobierno saliente dispuso al ministro de Hacienda, Germán Ávila, como su líder en este proceso; hay alrededor de 200 funcionarios destinados a acompañar esas tareas.

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