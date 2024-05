Partido Liberal solicitó abrir indagación contra Calle por escándalo de la UNRGD

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Óscar Pérez

Una carta del veedor del Partido Liberal, Rodrigo Llano Isaza, pidió al Consejo Nacional de Control Ético iniciar una investigación contra Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes que estaría involucrado en un escándalo de corrupción revelado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Calle es acusado de haber recibido dinero en un caso de corrupción por irregularidades en la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. Llano indica en la carta que se le ha informado que “la Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación preliminar sobre ese representante y varias personas más”. Así, la veeduría ha decidido abrir una “indagación preliminar con miras a esclarecer si el representante Calle o cualquier otro afiliado a [la] colectividad está implicado en tan escandaloso caso”.

Por su parte, Calle ha dicho anteriormente que no ha “tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar”, por lo que solicitó a las autoridades “que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”. De igual forma, aseguró que no tolerará que lo difamen y seguirá comprometido con la verdad y la justicia en este caso.

Frente a las recientes declaraciones del señor Sneyder Augusto Pinilla. pic.twitter.com/Q6XN6r1JFH — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) May 3, 2024

Las declaraciones de Pinilla han señalado a Calle de haber recibido $1.000 millones para aprobar las reformas del Gobierno en la Cámara. Las acusaciones también salpican a Iván Name, el presidente del Senado, quien habría recibido una suma de $3.000 millones por la misma razón.

Por parte de la Alianza Verde, la colectividad a la que pertenece Name, también se hicieron llamados para aclarar la situación e iniciar una investigación que determine si participó o no en la polémica.

