Ponen límites a contratación por prestación de servicios y a cargos de libre nombramiento

En la justificación del documento, la administración señaló que su política “de austeridad y racionalización” del Estado debe tener como eje de revisión que toda vinculación “responda a una necesidad cierta, verificable y compatible” en relación…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó los lineamientos con los que quiere implementar la política de austeridad en la contratación dentro de sus entidades. El documento señala los nuevos límites que tendrán que seguir los ministerios, departamentos administrativos y las entidades adscritas.

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En la justificación del documento, la administración señaló que su política “de austeridad y racionalización” del Estado debe tener como eje de revisión que toda vinculación “responda a una necesidad cierta, verificable y compatible” en relación con el presupuesto y “las metas de reducción de gasto”.

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El documento propone nuevas metas en la ocupación de los empleos de libre nombramiento y remoción, reglas para la no provisión automática y una línea base para la contratación por prestación de servicios.

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Estos son los nuevos lineamientos de contratación del Gobierno De la Espriella:

Sobre la ocupación de los empleos de libre nombramiento y remoción, la circular de Presidencia advierte que, desde ahora, la provisión de este tipo de cargos será de máximo 60 %. Para este cálculo se excluyen altos cargos como de ministro, director de Departamento Administrativo, viceministro y subdirector de Departamento Administrativo.

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En esa misma línea, la directiva de Presidencia señala que para usar la figura de provisión “cada entidad deberá acreditar necesidad funcional, inexistencia de duplicidad, impacto presupuestal y correspondencia con las prioridades gubernamentales”. Esta directriz rompe con la idea de la “provisión automática”.

La contratación por prestación de servicios, que la administración criticó en campaña como “empleos militantes”, también tendrá una nueva línea base. El texto señala que con base en “el universo y valor de los contratos celebrados durante las vigencias 2025 y 2026” se limita a un 25 % el aumento máximo de la contratación bajo este modelo de prestación de servicios.

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El texto también advierte que a estos lineamientos les aplican “excepciones justificadas”. Entre ellas, el documento señala que las excepciones deben estar relacionadas con “las necesidades asociadas a obligaciones legales o judiciales, servicios esenciales, seguridad y protección, atención de emergencias, proyectos con financiación o destinación específica, compromisos internacionales u otras situaciones objetivamente indispensables”.

En esa misma línea, la Presidencia requiere que toda nueva contratación esté precedida por una evaluación de “redistribución de cargas, movilidad interna, uso de capacidades existentes, simplificación de procesos, interoperabilidad, automatización”.

“Austeridad es devolverle el oficio a la presidencia, como esa torre de control que empuja la reestructuración del Estado, las vías, la seguridad, la infraestructura, la conectividad”.



El gobierno reveló que la administración anterior convirtió la Casa de Nariño en una agencia… pic.twitter.com/Xx9vaG3e8p — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 20, 2026

Además de esta evaluación previa, las entidades deberán consolidar trimestralmente la información sobre “planta autorizada y provista de libre nombramiento y remoción; porcentaje de ocupación; número y valor de contratos de prestación de servicios con personas naturales; línea base 2025-2026; excepciones autorizadas; ahorro estimado y medidas correctivas”.

Finalmente, el texto del Gobierno De la Espriella advierte que “los lineamientos aquí establecidos surtirán efectos a partir del primero de enero de 2027”. Estas medidas llegan en simultaneo a la discusión que da el Capitolio sobre el Presupuestos General de la Nación (PGN) para 2027, otro documento en el que se refleja la estrategia de austeridad y reducción de gastos del Estado colombiano.

Esta es la circular de Presidencia sobre la contratación pública:

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