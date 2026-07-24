Esto se sabe de la posesión de De la Espriella: ya hubo una reunión con el gobierno Petro

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio su discurso del 20 de julio desde Medellín. Foto: Gobernación de Antioquia

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Una reunión en la Casa de Nariño a la que asistió Andrés Barreto, designado como secretario jurídico en el gobierno entrante, puso en marcha oficialmente los planes para la posesión de Abelardo de la Espriella. Está previsto que este 7 de agosto cambie las reglas de lo que han sido los eventos de imposición de la banda presidencial y por el momento, el presidente electo tiene claro que buscará que esta sea en una guarnición militar.

Los planes están avanzando en esa vía. Este miércoles, el Senado le dio un espaldarazo a la proposición del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y aprobó el traslado del Congreso al Cauca para esa misma fecha. Falta todavía que la Cámara de Representantes haga lo propio, pero todavía hay dudas en torno al evento.

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La principal es si realmente se podrá realizar en una guarnición militar. En el Congreso hay, en este momento, una proposición de la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) que le cerraría la puerta a esa discusión, pero desde sectores como el Centro Democrático argumentan que sería completamente posible hacerlo. Hay excepciones en ese mismo partido —el senador Rafael Nieto ha dicho que sería poner a “deliberar” a las Fuerzas Militares— y desde la oposición al gobierno electo tampoco lo ven con buenos ojos.

Desde las toldas del Pacto Histórico han argumentado que los costos de trasladar el Congreso al Cauca serían altos. Por ello se opusieron, además, a que el Legislativo cambiara de sede. Ahora, faltará ver qué dice la Cámara de Representantes, pero allí también habría un respaldo mayoritario para las pretensiones de De la Espriella.

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Sin embargo, el secretario del Congreso, Diego González, aseguró que, si bien el Legislativo puede decidir desde dónde sesiona, es el presidente Gustavo Petro el que permite el acceso a instalaciones militares. El mandatario actual ha anunciado que le cerrará, mientras siga como jefe de Estado, las puertas a De la Espriella para ese objetivo.

“Esperamos contar con el apoyo logístico de la Fuerza Aérea. Y en el caso de los invitados internacionales, la Cancillería siempre tiene un presupuesto para atender las necesidades especiales, que esperamos sean muchos esos invitados y dignatarios internacionales que acompañen no [solo] al presidente, [sino] a Colombia en la construcción de la patria”, aseguró Gómez.

Sobre ese último tema hay expectativa. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó que la invitación se le hizo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque ambos ven con buenos ojos a De la Espriella, no ha habido confirmación de su asistencia.

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Es posible, por ejemplo, que varios jefes de Estado latinoamericanos asistan, especialmente por la cercanía ideológica que comparte el presidente electo con ellos. Por ejemplo, ya anunció que enviará una delegación a Perú a la posesión de Keiko Fujimori y tiene comunicación directa con Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador). En todo caso, a la fecha no hay nada seguro sobre su presencia.

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