Posición de gobierno De la Espriella en Consejo de Seguridad de la ONU desata críticas

La declaración ante el Consejo de Seguridad se hace en la misma sesión en la que se excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización, por petición del…

Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, aseguró este viernes que el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 "no es un modelo para el mundo”. Las declaraciones se dieron en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU en el que se renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz hasta octubre de 2027.

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La declaración ante el Consejo de Seguridad se hace en la misma sesión en la que se excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización, por petición del gobierno De la Espriella. Por esta decisión y la declaración de Gaona, la oposición a la administración actual calificó la intervención del embajador “una vergüenza mundial”. El exministro de Interior de la administración Petro, Alfonso Prada, señaló que “el Gobierno y Gaona procuran hacerle daño a la Reforma Rural Integral, al campo y a los campesinos”.

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A Pesar de la lamentable y contra-evidente intervención de Gaona en el Consejo de Seguridad de @ONU_es, aprobaron los países miembros, por unanimidad, continuar acompañando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

El Gobierno y Gaona procuran hacerle daño a la Reforma Rural… https://t.co/LvPRIUWBwt — Alfonso Prada (@alfonsoprada) October 30, 2026

Rodrigo Londoño, firmante del Acuerdo de Paz por parte de las Farc y presidente del Movimiento Comunes, advirtió que “negar las bondades del Acuerdo de Paz es negar que se han evitado más de 30.000 nuevas víctimas”. Por su parte, la exembajadora alterna en la misión permanente ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Arlene Tickner, señaló sobre la votación unánime en el Consejo que "recuperar la unanimidad a costa de la reforma rural que el Gobierno pidió eliminar no es un triunfo".

El respaldo unánime a la Mision de Verificación de ONU es una constante. El consenso se perdió en 2025 por chantaje de EEUU, que amenazó con vetar si el mandato no se reducía. Recuperar la unanimidad a costa de la reforma rural que el Gobierno pidió eliminar no es un triunfo. https://t.co/3SXmpco1n4 — Arlene B Tickner (@arlenebtickner) October 30, 2026

En relación con esta decisión, que fue aprobada de forma unánime, el embajador de Colombia advirtió que esto era "entender cuáles son las circunstancias en el país y cómo han evolucionado la guerra y el conflicto", razón por la que este organismo internacional debía "evolucionar su mandato para ser más eficaz”. En este sentido, el mandato de la Misión de Verificación de la ONU, hoy en cabeza de Miroslav Jenca, tendrá únicamente competencias en dos puntos del Acuerdo: seguridad de desmovilización y reintegración.

Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, afirmó que la posición y las declaraciones del Gobierno eran "un irrespeto ante el país que trabaja por la paz". En esa línea, advirtió que Gaona "olvidó el dolor de las víctimas".

Esta declaración es aberrante , el Embajador no vive en Colombia, no la conoce . Parece que olvido el dolor de las víctimas,



como me gustaría contarle que es el Acuerdo de 2O16, y la oportunidad de vida , de verdad, de iniciar un proceso de justicia Transicional.



Ojalá que… https://t.co/Zopp8tLw2u — Gloria Cuartas (@GloriaCuartas) October 30, 2026

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Laura Daniela “Lalis” Beltrán, representante del Pacto Histórico, señaló que era una “vergüenza mundial” que el embajador Gaona niegue “todo lo que el Acuerdo de Paz le ha dado al país”. Esta línea fue una que recalcó Gaona en su declaración, señalando que iba a “desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos más se han podido beneficiar de este proceso de paz”, advirtiendo que Colombia no era un país que se beneficiara del Acuerdo de Paz.

Es una vergüenza mundial que salgan a negar todo lo que el acuerdo de paz le ha dado al país.



Sí, quedan muchas cosas por hacer, pero el acuerdo le ha cambiado la vida a la gente que ha tenido que sufrir por el conflicto armado.



Al menos 14mil personas dejaron las armas, se… https://t.co/GR9RxXCsJy — Lalis 🐆 (@smilelalis) October 30, 2026

Reino Unido fue el país que realizó la ponencia, en la que se agregó la petición del canciller Omar Bula sobre la Reforma Rural Integral (RRI). "Diez años después las lecciones están claras. Proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible", expuso la delegación de este país, que también destacó la desmovilización de más de 11.000 excombatientes desde la firma del Acuerdo.

La petición de excluir la Reforma Rural Integral, que se integró en 2023, ya se venía contemplando en la Casa de Nariño desde hace un tiempo, tal como lo informó El Espectador. La medida ratificada por la Misión de Verificación fue articulada con el ministro de Agricultura de Indalecio Dandong.

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