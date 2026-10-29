La ponencia positiva del proyecto fue presentada por el senador de Salvación Nacional y fue aprobada con 10 votos por el “si”. Estos fueron los senadores que votaron a favor de terminar las funciones de la…

Ya pasó por primer debate el proyecto de acto legislativo, promovido por Enrique Gómez (Salvación Nacional) y la bancada oficialista, que busca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) termine sus funciones en 2028. El trámite legislativo se surtió hacia el mediodía del pasado miércoles 28 de octubre en la Comisión Primera del Senado.

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Estos fueron los senadores que aprobaron el proyecto para ponerle límite a la JEP en 2028

La ponencia positiva del proyecto fue presentada por el senador de Salvación Nacional y fue aprobada con 10 votos por el “si”. Estos fueron los senadores que votaron a favor de terminar las funciones de la JEP en marzo de 2028: Enrique Gómez (Salvación Nacional); Hernán Cadavid y María Clara Posada (Centro Democrático); Juan Carlos García y Santiago Barreto (Partido Conservador); José Nicolás Gómez (Cambio Radical); Alfredo Deluque (La U); Héctor Olimpo Espinosa (Partido Liberal); Jonathan Ferney “Jota Pe” Pulido (Alianza Verde); y Manuel Virgüez (Mira).

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La votación fue precedida por el retiro de todos los integrantes del Pacto Histórico, principal partido de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, quienes no lograron romper el quorum decisorio en esta comisión pese a su retiro de la sesión. En este mismo debate también se aprobaron las proposiciones de la senadora uribista María Clara Posada.

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Las modificaciones aprobadas del texto, que ahora tendrá que pasar por la plenaria del Senado, son alrededor de que "las sentencias condenatorias contra los comparecientes que no acepte responsabilidad en la Jurisdicción Especial para la Paz, o el juez equivalente en el régimen de cierre y transición, serán examinadas automáticamente por la Corte Suprema de Justicia".

Dentro de las proposiciones, también se votó positivamente que las tutelas contras las decisiones de la JEP serán conocidas por esta alta corte y la eliminación de una sala de cumplimiento que se podría extender por 20 años tras la finalización del periodo del tribunal de justicia transicional, lo que la senadora del uribismo calificó como un "mico" en el proceso de negociación.

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Desde la JEP señalan que la reducción del periodo podría "comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al imponer un cierre improrrogable y definitivo, sin garantizar que los procesos judiciales hayan concluido".

En ese mismo sentido, el tribunal especial también señala que, tras este cierre, los procesos terminarían en justicia ordinaria y esto podría "afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado".

Trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria podría afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del… — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 28, 2026

En este sentido, el ponente Gómez advirtió que los procesos que se sigan desarrollando tras la eventual finalización de la JEP sí llegarían a la justicia ordinaria pero que "el hecho de que la jurisdicción termine no podría significar que reciban un tratamiento penal o procesal más gravoso por el simple traslado a la justicia ordinaria".

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El proyecto de Salvación Nacional, con las modificaciones del Centro Democrático, tendrá que ir a la discusión en la plenaria del Senado para seguir su ruta legislativa. El camino del proyecto en el Legislativo es largo, pues por su naturaleza de proyecto de acto legislativo, debe ser sometido a ocho debates entre Cámara y Senado. En la primera vuelta, que debe pasar antes del 20 de junio, el texto requiere mayoría simple, mientras que en la segunda vuelta de debates, deberá contar con mayoría absoluta para su aprobación.

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