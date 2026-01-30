Hermana de la senadora Aida Quilcue aterrizará en el Ministerio de Igualdad: esto se sabe

La senadora Aida Quilcue ocupa una de las dos curules indígenas en la cámara alta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la posesión de Luis Alfredo Acosta como ministro de Igualdad, ya hubo varios movimientos que tocaron a la cartera. Entre ellos, uno que vincula a la senadora Aida Quilcue Vivas y que viene de las raíces del mismo movimiento de comunidades indígenas del que tanto ella como el ministro hacen parte.

Se trata de la hermana de la congresista, Kelly Jhoana Quilcue Vivas, cuya hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia el mismo día de la posesión de Acosta. Si todo sale bien, ocuparía el puesto de directora para el goce efectivo de los derechos y el fomento de oportunidades para la juventud.

Sugerimos: Registraduría dio visto bueno a comité de Asamblea Constituyente: “Cumple con requisitos”

El Espectador conoció que con la llegada de Acosta a la cartera, se pidieron varias renuncias a altos cargos del ministerio. Precisamente, se espera que en los próximos días más hojas de vida se suban en la plataforma para cargos de viceministros.

El mismo día en la que se subió la de Quilcue, también se conocieron los aspirantes para los cargos de directora para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; subdirector técnico de contratación; directora para las mujeres en actividades sexuales pagas; jefe de la Oficina Jurídica; jefe de la Oficina de Saberes y Conocimientos; y jefe de Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía.

Quilcue es socióloga y tiene un posgrado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. En su hoja de vida acredita experiencia en la Vicepresidencia de Francia Márquez, en la que trabajó hasta diciembre de 2024 y previamente por un mes en 2023; así como en Dejusticia, en el área de Asuntos Étnicos (enero-abril de 2024); la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (febrero-agosto 2023); la Fundación Uma Kiwe (enero 2019 - diciembre 2022); la Onic (abril-diciembre 2017); Agencia para el Desarrollo Internacional (agosto 2016 - enero 2017); la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá (abril 2014 - enero 2016); y la Asociación de Cabildos Nasa Cxhacxha (febrero 2010 - mayo 2011).

Le puede interesar: “Por qué votar por”: Enrique Uribe Botero, candidato al Senado

Precisamente, Acosta también viene del movimiento indígena y fue coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en la que se desempeñó por 14 años. Además, es uno de los líderes de las movilizaciones de la minga indígena hacia Cali y Bogotá para las manifestaciones a favor del presidente Gustavo Petro.

Ahora, con él se completan cuatro ministros de Igualdad desde que la cartera fue creada en 2023. Su trabajo será clave, pues deberá dejar en firme la estabilidad del Minigualdad tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó su creación tras hallar vicios en el trámite; todo eso en medio de las críticas por baja ejecución.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.