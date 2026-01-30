Registraduría dio visto bueno a comité de Asamblea Constituyente: “Cumple con requisitos”

Un grupo de nueve personas radicó el comité que recolectará las firmas para una Asamblea Constituyente. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría ya emitió la resolución con la decisión sobre la inscripción del comité para impulsar una Asamblea Constituyente. La organización electoral comandada por Hernán Penagos le dio el visto bueno para que empiece la recolección de firmas, que se podrá extender por seis meses.

El comité fue presentado por un grupo de nueve ciudadanos el pasado diciembre, con la compañía del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien además ha dicho que el “Gobierno del cambio” respalda la iniciativa. El mismo jefe de cartera aseguró que este 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso, se presentará el proyecto para convocar una nueva constituyente.

Sugerimos: “Por qué votar por”: Enrique Uribe Botero, candidato al Senado

“La solicitud para la iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de Ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y que el comité promotor ha denominado “Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia” cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015″, se lee en la resolución de la Registraduría, firmada por el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona.

En el documento, además, se reconoce a Armando Custodio Wouriyu Valbuena como el “vocero de la iniciativa” y se le asignan las responsabilidades en torno a “actividades administrativas, financieras y de campaña”.

El presidente Petro ha sido el principal promotor de esa idea, aunque ha dejado claro que no sería su Ejecutivo el que la presentaría, sino que esta sería de “iniciativa popular”. Según dijo en su momento, “cualquier ciudadano(a) (...)podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”. La iniciativa, en todo caso, sigue generando ruidos por transcurrir en pleno calendario electoral.

Le puede interesar: Benedetti ya tiene el sí para ir a la cita Petro-Trump: le aprobaron la visa temporal

Desde el Gobierno ya hay reacciones de la resolución. El mismo Sanguino aseguró que con esto se “activa” una “iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”.

“El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro respalda este ejercicio de participación popular como una expresión legítima del poder constituyente. ¡Es la hora del poder constituyente!”, dijo.

¡A recoger firmas por la Constituyente! Con la Resolución 1117 de 2026, la Registraduría Nacional reconoció al comité promotor e inició formalmente la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el… — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 30, 2026

Lea también: Estas han sido las confrontaciones entre Laura Sarabia y Gustavo Petro en tres años

¿Qué sigue para el comité?

Después de presentada la resolución de la Registraduría, la organización electoral deberá entregar al comité los formularios para la recolección de firmas. Son necesarios cerca de 2′050.000 apoyos, lo que corresponde al 5 % del censo nacional. La meta de los ciudadanos que inscribieron la convocatoria es llegar a los tres millones de firmas; el jefe de Estado, por su lado, planteó que fueran 10 millones.

Pasados los seis meses estipulados o cuando el comité ya cuente con las firmas, la Registraduría pasará a la verificación de los apoyos y de los estados contables. Si se comprueba la veracidad de las firmas recogidas, recibirán una certificación, que será la que se presente ante el Congreso la misma fecha de la instalación del nuevo Legislativo.

Esta es la resolución completa:

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.