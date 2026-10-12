Presidencia confirma llamada entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio: ¿de qué hablaron?

Así lo comunicó la oficina de Presidencia que detalló la importancia de esta llamada, poco más de un mes después de la visita de Rubio a…

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo un nuevo diálogo con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Una llamada de al menos 15 minutos sirvió para que el jefe de Estado colombiano y una de las figuras más importantes del gobierno de Donald Trump abordaran temas claves para la relación de los dos países y "los desafíos que enfrenta" Colombia en la coyuntura nacional e internacional.

Así lo comunicó la oficina de Presidencia que detalló la importancia de esta llamada, poco más de un mes después de la visita de Rubio a Barranquilla. "Durante el diálogo, ambas autoridades conversaron sobre la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos", señaló el comunicado del despacho presidencial.

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Según de informó, esta conversación permitió intercambiar puntos sobre los contextos políticos y de seguridad que atraviesa Colombia, esto tras 70 días de la llegada al poder de De la Espriella. "La conversación permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto que atraviesa Colombia, así como sobre los asuntos de interés común para ambas naciones, particularmente en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional", detalla el informe.

Luego de esta llamada, el jefe de Estado colombiano habría puntualizado en la importancia del diálogo directo que se ha establecido con la Casa Blanca. Es de señalar que durante la campaña, el presidente Donald Trump dio un respaldo directo al hoy jefe de Estado y, de hecho, ya han tenido algunos diálogos. La última conversación fue tras el terremoto del pasado 10 de agosto en la que se anunciaron ayudas humanitarias desde ese país para Colombia. Cerca de un mes después de ese diálogo Rubio piso Barranquilla para su primer encuentro oficial con De la Espriella.

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Presidente Abelardo De La Espriella sostuvo conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. pic.twitter.com/ixR9CMoomr — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 12, 2026

Además, el Gobierno indicó que estos diálogos fortalecen las intenciones de mantener a la Oficina Oval "como socio estratégico de Colombia, y de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación para enfrentar los desafíos compartidos". "La Presidencia de la República reafirma su compromiso con una relación bilateral sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses de ambos países", dice el comunicado de este lunes.

La llamada se produjo horas después de que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia solicitara eliminar del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz el punto relacionado con la reforma rural integral. Ese apartado, aunque no fue votado, tendría que ser votado por el pleno del Consejo y en el que Estados Unidos ocupa un asiento como miembro permanente. También se da en un marco del fortalecimiento de operaciones contra estructuras criminales en suelo colombiano y una intensa labor de aprobación de extradiciones firmadas por De la Espriella.

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