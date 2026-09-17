De la Espriella cierra puerta a cualquier "canje" con el Eln por patrulleros secuestrados

En su declaración, el jefe de Estado insistió que esa estructura se encuentra en búsqueda de establecer…

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que no habrá ningún tipo de negociación con grupos al margen de la ley para liberar a personas secuestradas. Así lo recalcó luego de revelar que el Eln mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la DIJIN, además de Angi Jácome, una civil que también se encuentra en cautiverio.

En su declaración, el jefe de Estado insistió que esa estructura se encuentra en búsqueda de establecer canales de comunicación para un posible "canje", propuesta que fue desechada de forma inmediata desde la jefatura de Estado. "Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación", dijo De la Espriella a través de sus redes sociales.

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A renglón seguido el presidente indicó que, puntualmente para este caso, "desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables". Por ende ratificó que "esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones". El jefe de Estado dijo desde Riohacha (La Guajira) que "cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado".

Según han explicado tanto la jefatura de Estado como el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, la orden es concreta para enfrentar a los grupos criminales frontalmente y, de hecho, según el presidente se empleará "toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley".

El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome.



Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

Es en esa línea que se han empleado las operaciones. De hecho, la cartera que dirige el general (r) Jorge Eduardo Mora señaló que hay operaciones desplegadas para golpear a los grupos criminales, todas con un manejo concreto y despliegue de inteligencia. El presidente dijo, además, que "no habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley".

Desde el despacho presidencial también se han anunciado numerosos ataques y golpes contra la criminalidad. Es más, De la Espriella dijo en horas recientes la firma de hasta 85 extradiciones desde su llegada al poder. "No hay titubeos ni contemplaciones con la delincuencia", fueron las palabras del mandatario y que va en orden de no negociar con este tipo de narcoestructuras. Es por ello que también se firmaron varios decretos con los que finalizó los diálogos de paz que ya se encontraban en marcha y que dejó la administración de Gustavo Petro.

En una de las secciones favoritas del pueblo colombiano: la firma implacable de extradiciones.



A corte de hoy vamos en 85 extradiciones en apenas un mes y diez días de gobierno.

Aquí no hay titubeos ni contemplaciones con la delincuencia: sigo firmando sin descanso, honrando… pic.twitter.com/w8zqyMq8Si — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

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