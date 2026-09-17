Radican proyecto que daría "facultades extraordinarias" para fusionar y eliminar ministerios

El argumento central que citan en el articulado es que con este proyecto se podrían "eliminar duplicidades funcionales, corregir la dispersión institucional,…

Un proyecto de ley para facilitar los cambios en la estructura del Estado fue radicado en el Congreso. La senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo (ambos del Centro Democrático) presentaron una iniciativa que le daría "facultades extraordinarias" al presidente Abelardo de la Espriella para que pueda fusionar, modificar o eliminar ministerios y otras entidades nacionales.

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El argumento central que citan en el articulado es que con este proyecto se podrían "eliminar duplicidades funcionales, corregir la dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y la eficacia de la función administrativa". En caso de aprobarse, se le daría un plazo de seis meses a la Presidencia para "expedir normas con fuerza de ley dirigidas a reorganizar y racionalizar la estructura de la Administración Pública Nacional".

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Honrando la austeridad del Estado que defendemos en el Centro Democrático, radicamos, con compañeros de la bancada, un Proyecto de Ley para unir fuerzas con el Presidente Abelardo de La Espriella y darle facultades de eliminar, fusionar o modificar ministerios y entidades, con el… pic.twitter.com/orqTgFvgSL — Juan Caicedo (@juancaicedocal) September 16, 2026

"Si de verdad queremos un Estado más eficiente, hay que empezar por reducir el gasto de funcionamiento", afirmó Correa. Por su lado, Caicedo agregó: "La meta es ahorrar mínimo 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), más o menos COP 42 billones, para poder reducir impuestos y canalizar la inversión donde realmente se necesita".

Esos cambios se habilitarían tanto para los 18 ministerios como para los sectores de Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, Planeación y la misma Presidencia. También se explicita que las facultades otorgadas no podrán ejercerse con respecto del Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, ni los demás organismos y entidades con régimen especial.

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¿Qué implican específicamente esas "facultades extraordinarias"? En el proyecto se hablar de la posibilidad de "crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir, disolver y ordenar la liquidación", así como modificar la naturaliza jurídica y los objetivos de las mismas entidades. Incluso, permitiría la reorganización de las capacidades de los sectores modificados e indica que sería posible "trasladar distribuir o reasignar funciones y competencias".

Y toca otro punto en el que ha enfatizado De la Espriella desde su campaña. Entre esos "poderes" están determinar la planta de personal de las entidades y organismos, y efectuar los traslados y ajustes presupuestales necesarios, sin que eso implique el aumento del monto total de lo asignado a cada cartera.

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Por el momento, no hay un plan concreto desde la Casa de Nariño para efectuar la propuesta de reducción del tamaño del Estado. En medio de las discusiones en torno al presupuesto de 2027, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez confirmó que algunos ministerios se acabarán y otros se fusionarán para hacer los procesos más "eficientes". Aunque no habló del número exacto de estos cambios ni la fecha concreta, sí dijo que ve con buenos ojos que estos pasen de 18 a 13, como fue la promesa de campaña de De la Espriella.

Actualmente, cualquiera de estos cambios tiene que pasar, necesariamente, por el Congreso. Especialmente el de los ministerios, pues significa un cambio a la Constitución Política y tendría que ser tramitado como un acto legislativo.

Este es el proyecto de ley completo:

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