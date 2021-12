A José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe, se le ve en más de una foto al lado de Iván Duque. Es más, él asistió a la posesión de Duque el 7 de agosto de 2018.

En la Comisión de Acusación ya reposa un auto que sigue la misma línea del fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) con relación a la investigación de Iván Duque por la “Ñeñepolítica”. El documento para archivar las pesquisas fue presentado por Óscar Villamizar, presidente de la Comisión y representante por el Centro Democrático.

En general, el auto de 55 páginas hace hincapié de las competencias de control y auditoría del CNE en casos como los de financiación irregular a campañas, como ocurrió con la del entonces candidatos Iván Duque, y de su decisión que no encontró suficientes pruebas para determinar que hubo una omisión por parte de la gerencia de la campaña Duque en el reporte de recepción de recursos por parte de José Guillermo Hernández, más conocido como Ñeñe, señalado por narcotráfico.

Son varios los apartes del fallo del CNE compartidos por Villamizar, en los que el representante reitera situaciones como: “Es evidente que para el máximo órgano electoral no existe prueba alguna que sugiera que el señor Oswaldo Cisneros hubiera contribuido al financiamiento de la campaña presidencial de Iván Duque, ni de que el señor José Guillermo Hernández hubiera conseguido dinero por debajo de la mesa para pasarlo a los departamentos, considerando que, aún en caso de haberse hecho, la conducta se desplegó sin el consentimiento de la campaña”.

O: “es evidente que la empresa denominada ‘La Gloria Ganadería’, que según el denunciante es de propiedad del Ñeñe Hernández y que es investigada por narcotráfico, no realizó aportes a la campaña. Ahora bien, si esa persona particular decidió por su cuenta y si autorización de los directores de la campaña publicitar al candidato del cual es simpatizante y publicarlos en sus redes sociales es un asunto que escapa en absoluto al control del investigado en este radicado, y mal podría endilgársele alguna responsabilidad por ese hecho”.

Expuestos todos los elementos, es decir, el fallo del CNE y las indagatorias que adelantó a los involucrados, en los que se cuenta la directora del partido al que pertenece, Nubia Stella Martínez, Villamizar concluye que no hay pruebas para afirmar que hubo financiación proveniente del narcotráfico, en tanto en Cuentas Claras no había aportes de empresas o personas naturales involucradas en narcotráfico y que el “Ñeñe” Hernández no tenía antecedes judiciales sobre ese delito.

“De otro lado, no se evidencia cuál es el rol o responsabilidad del entonces candidato Iván Duque con el presunto uso de un avión que se encontraba embargado, con ocasión de un proceso de extinción de dominio, por parte del difunto José Guillermo Hernández, ni la forma cómo se empleó para la campaña presidencial”, destacó el representante Villamizar.

Igualmente, para él no es vinculante o diciente que el “Ñeñe” Hernández tenga fotos con Duque y Uribe o material en el que se evidencia que él hizo presencia en el evento de posesión del presidente el 7 de agosto de 2018. “El despacho no encuentra que las relaciones de amistad o personales del difunto José Guillermo Hernández con personas que ostentan altas dignidades en el Estado sean hechos que generen algún tipo de responsabilidad, indicio o presunción contra el presidente Duque, máxime cuando de antaño era reconocido como un empresario y ganadero de la alta sociedad, que además se encontraba casa con una persona famosa (exreina de belleza)”.

Para el próximo 7 de diciembre, a las 7:00 a.m., fue citada la Comisión con la intención de votar el auto, sin embargo, esta falta ser firmada por el otro investigador del caso, que es el representante John Jairo Cárdenas, de la U. Para esta votación, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde) pidió que se transmitiera, en aras de que se trata de un caso contra el presidente de turno y porque así lo permite el artículo 426 de la Ley 600, sin embargo, su proposición fue negada con seis votos contra dos.