Presidente De la Espriella asegura que no desconocerá decisiones de las Cortes

“Se puede coincidir o discrepar de las decisiones de la corte. Eso es normal en una democracia. La separación de poderes no significa aislamiento; una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta desconocer la importancia…

Durante el XXI Encuentro de Jurisdicción Constitucional que realizó la Corte Constitucional este miércoles 23 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella señaló que pese a las diferencias con la rama judicial, acatará todas las decisiones que las altas cortes tomen durante su administración.

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“Se puede coincidir o discrepar de las decisiones de la corte. Eso es normal en una democracia. La separación de poderes no significa aislamiento; una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta desconocer la importancia de una institución […] Podemos discrepar, pero nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desconocer. Siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”, detalló De la Espriella.

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A su vez, lanzó un sablazo a la administración del expresidente Gustavo Petro al señalar que el principio de continuidad histórica se puso a prueba por el “régimen que permaneció en el poder hasta el 7 de agosto. Ese régimen pretendió refundar la nación colombiana mediante la entronización de ideas ajenas a nuestra tradición”. Durante su intervención, De la Espriella habló sobre la Constitución y se refirió a la separación de poderes, así como a la colaboración armónica entre las ramas del poder.

"La Constitución de Colombia es patrimonio del pueblo. Esa precisamente es la razón por la que la independencia judicial no puede entenderse como un privilegio para los jueces sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúan sin presiones y con objetividad", dijo.

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Su discurso ocurrió poco después de que firmara una serie de nuevas extradiciones, entre las que se encuentra la de alias ‘Allende’, cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien hizo parte del proceso de la Paz Total, así como a alias ‘Larry Changa’, jefe del Tren de Aragua, quien fue solicitado por la justicia chilena.

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