Presidente De la Espriella ordena reforzar seguridad de medios ante amenazas

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En medio de las amenazas en las instalaciones de Noticias Caracol y Caracol Televisión, que llevaron a la evacuación de la sede del Canal Caracol en la noche del 7 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó aumentar la seguridad de Noticias Caracol, RCN y Semana; además, responsabilizó al ELN de estas intimidaciones a medios de comunicación.
“¡No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano! Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias”, dijo el mandatario en sus redes sociales y pidió que también fuera reforzada la seguridad en la sede de la revista Semana.
La información sobre amenazas fue comunicada por la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, a diferentes medios y al Gobierno Distrital. Caracol Televisión confirmó que fue informado por las autoridades sobre una presunta intención de grupos ilegales de atentar contra el canal, por lo que adoptó protocolos internos y evacuó preventivamente su sede. La Policía Metropolitana de Bogotá comunicó posteriormente que “al momento no hay evidencia de explosivos” en inmediaciones ni dentro de Caracol Televisión.
Pocas horas después, Caracol Radio señaló que también recibió una advertencia sobre el riesgo de un posible atentado contra su sede en Bogotá y otros medios de comunicación. La emisora del grupo Prisa informó que activó sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades.
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“¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.
El llamado del rechazo a estos hechos lo realizaron también varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien manifestó el rechazo a estas amenazas y considera que “en una democracia no hay espacio para que los criminales pretendan imponer el silencio mediante el miedo y la intimidación. Quien amenaza a un periodista atenta contra la democracia. No vamos a permitir que el miedo se imponga en Colombia”.
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antonio(7747)•Hace 26 minutosNo solo los medios, mucha gente tiene que cuidarse, recuerden que Petro en menos de 24 horas informó al país que el coronel Dávila se había suicidado, mientras que a Medicina Legal, con su tecnología y peritos forenses les tomó mas de 10 dias y eso que con ciertas irregularidades. Petro le ordenó al coronel que se suicidara o ordenó que lo suicidaran ?. Petro fue la 1a persona en informar sobre el " suicidio ". Que cuiden al director del Drape, a Deicy Jimenes, entre otros.
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SanConsultores(gjsac)•Hace 46 minutosQué bueno sería que tampoco intimide a los medios el propio Gobierno a través de su influencer Carlos Suárez!