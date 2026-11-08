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Bula enfrenta ruidos en San Carlos: alertas enviadas a Palacio lo llaman “fundamentalista”

El canciller Omar Bula habla directamente con el presidente Abelardo de la Espriella y tiene el respaldo de los más altos niveles en la Casa de Nariño. Pero sus posiciones y su acercamiento a Estados Unidos e Israel dejan a Colombia en una postura que califican de “aislacionista”. ¿Qué está pasando?

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
El presidente Abelardo de la Espriella, el canciller Ómar Bula y los embajadores designados Miguel Arrázola, Luis Ernesto Plazas Vega, Carlos Felipe Mejía y Amaury García Burgos. / El Espectador
El presidente Abelardo de la Espriella, el canciller Ómar Bula y los embajadores designados Miguel Arrázola, Luis Ernesto Plazas Vega, Carlos Felipe Mejía y Amaury García Burgos. / El Espectador
Foto: Archivo

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En el último mes, de los tres que lleva el presidente Abelardo de la Espriella liderando la Casa de Nariño, han llegado alertas desde la Cancillería sobre movimientos que se han dado en materia de política exterior. Algunas de las directrices son catalogadas por parte del cuerpo diplomático como “fundamentalistas” y de “difícil cumplimiento”, por lo que han pedido la intervención directa del jefe de Estado. Omar Bula, quien lidera esa cartera, es hoy por hoy uno de los integrantes del gabinete que tiene más interlocución con el mandatario y…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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Comentarios
  • usucapion1000(15667)Hace 5 horas
    Todo lo que rodea al aberrado es violento, Ilegítimo, repulsivo, inmoral y deshumanizado, y pese al miedo que fomentan no nos vamos a rendir a sus ínfames presiones. Cayó neyanyahu, anque su reemplazo no es mejor, cayó Peña, caerán milei y trump y seguirán todos los canallas que el anaranjado impuso, incluyendo al patán desbocado de estos lares.
  • Tayrona(31467)Hace 5 horas
    La pecueca que nombraron en el Perú como embajador no se llama Luis Ernesto Plazas Vega; se llama Luis Alfonso Plazas Vega y fué el masacrador genocida que dirigió la retoma del Palacio de Justicia con sus funestas consecuencias. Por qué no mencionan ésto que es supremamente importante para conocer el prontuario de este sujeto?. No tapen ni ignoren.
  • Francisco(28018)Hace 6 horas
    Tres meses se demoró EE para medio decir que Colombia tiene como canciller a un fanático MAGA. La Silla Vacía desde la primera semana del nombramiento publicó un perfil del impresentable ministro. No sé sabe cuál es peor: Bula, Gaona, Ordóñez, Mejía, Restrepo… Este gobierno no representa sino a los Gilinski.
  • Marco(53341)Hace 6 horas
    La decisión es tan mediocre que puede terminar siendo una genialidad: lamerle el cul0 a Trump y a Netanyahu para evitar los sabotajes, propaganda negra y abusos de los gobiernos criminales de los EEUU y de Israel contra quienes los desenmascaran. Patéticos los que creen que arrodillarse de esta manera ante esas lacras puede significar algo bueno para Colombia. Funcionan bien los lavados de cerebro masivos del M0ssad, sobre todo entre los judíos levantados de este país.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 6 horas
    Bula es tenebroso pero igual casi todo el gobierno lo es. Ahora con los demócratas le quedará más fácil a EU controlar a Colombia y parecer más justos ante nosotros. Es decir ganarse la clase media arribista. Algo es algo. Lo mejor es que los EU se lleve a Abelardo como ciudadano gringo antes de que acabe de destruir a Colombia
  • Perrinola(18909)Hace 6 horas
    El único milagro es la desmultiplicación de las donaciones por el terremoto, de 500 mil millones de pesos a 50 mil millones de pesos. Y lo más milagroso, cada uno de esos pesos más enredados que bulto de anzuelos.
  • Ricardo(51929)Hace 6 horas
    Más temprano que tarde las decisiones de este gobierno en política exterior pasarán factura
  • Juan Manuel(00212)Hace 6 horas
    Todo mal, estar del lado de los genocidas es una verguenza. Estar del.lado de Trump, un delincuente abusador y desquiciado, también es suna verguenza. Como dicen, coherente con la estupidez de la tal patria milagro.
  • Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 7 horas
    No entiendo el por qué de la obsesión contra un país que tiene, más o menos, la población de Bogotá. No es fácil escapar a la herencia de los curas doctrineros de la Conquista y la Colonia y replicar la "argumentación" de Los Protocolos de los Sabios de Sión.
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