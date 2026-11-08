Bula enfrenta ruidos en San Carlos: alertas enviadas a Palacio lo llaman “fundamentalista”

En el último mes, de los tres que lleva el presidente Abelardo de la Espriella liderando la Casa de Nariño, han llegado alertas desde la Cancillería sobre movimientos que se han dado en materia de política exterior. Algunas de las directrices son catalogadas por parte del cuerpo diplomático como “fundamentalistas” y de “difícil cumplimiento”, por lo que han pedido la intervención directa del jefe de Estado. Omar Bula, quien lidera esa cartera, es hoy por hoy uno de los integrantes del gabinete que tiene más interlocución con el mandatario y…

En el último mes, de los tres que lleva el presidente Abelardo de la Espriella liderando la Casa de Nariño, han llegado alertas desde la Cancillería sobre movimientos que se han dado en materia de política exterior. Algunas de las directrices son catalogadas por parte del cuerpo diplomático como “fundamentalistas” y de “difícil cumplimiento”, por lo que han pedido la intervención directa del jefe de Estado. Omar Bula, quien lidera esa cartera, es hoy por hoy uno de los integrantes del gabinete que tiene más interlocución con el mandatario y está cumpliendo con las promesas que se delinearon desde la campaña. Entonces, ¿por qué el ruido?

Aunque llegó con un bajo perfil político al Gobierno, pronto se posicionó de puertas para afuera como uno de los más férreos defensores del Israel de Benjamin Netanyahu y hace menos de dos semanas fue el artífice de uno de los giros diplomáticos más fuertes en al menos tres décadas: Colombia, por primera vez en la historia, votó en Naciones Unidas para respaldar a Estados Unidos frente a su embargo contra Cuba.

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El peso de Bula en el gabinete es tal, que se mantiene como una de las figuras con más blindaje. Y en los últimos días esto se reafirmó. El 4 de noviembre, cuando el Partido Demócrata recuperó las mayorías en el Congreso “gringo”, se revivieron los trinos del canciller contra figuras del ala progresista estadounidense y, aunque son de meses antes de su posesión, eso y otras de sus decisiones actuales llevaron a que se ventilara la posibilidad de su salida. A pesar de que la controversia escaló hasta Palacio, ese paso no se ha dado.

El presidente Abelardo de la Espriella y el canciller Omar Bula. Foto: Archivo

A diferencia de Rodrigo Lara, hoy exministro del Interior, el jefe de la cartera de Exteriores no tiene una pelea directa con ninguno de los funcionarios y consejeros de más alto nivel en el Ejecutivo. Incluso, hay quienes lo sitúan entre los favorecidos por Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y otro de los hombres que le habla al oído al mandatario.

Todo esto es lo que fuentes del más alto nivel de la diplomacia colombiana, que llegaron con el gobierno De la Espriella, e incluso de algunas delegaciones internacionales, lo califican como una suerte de “plegamiento” hacia el poder político que se maneja desde Washington y desde Jerusalén. El retiro de Colombia de la denuncia de Sudáfrica por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el uso de un avión colombiano para trasladar tropas salvadoreñas hacia Haití hacen parte de ese menú de polémicas por las que se han despertado inquietudes en el Palacio de San Carlos.

Ahora bien, este tipo de pasos no se dan sin previa aprobación del jefe de Estado, aunque algunas de ellas no se habían visto siquiera en los gobiernos de Álvaro Uribe o Iván Duque. En esas dos administraciones no se llegó a avalar la presión económica sobre La Habana, ni tampoco a reconocer los Altos del Golán como territorio soberano israelí.

La extrema coherencia de la política exterior de la Patria Milagro se demuestra con hechos.



Por instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA y bajo el liderazgo del canciller Omar Bula, Colombia votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la resolución que pide poner fin… pic.twitter.com/exelhAuI2y — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 28, 2026

“La extrema coherencia de la política exterior de la Patria Milagro se demuestra con hechos. Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella y bajo el liderazgo del canciller Omar Bula, Colombia votó en la Asamblea General de la ONU en contra de la resolución que pide poner fin al supuesto embargo de Estados Unidos contra Cuba. Esta decisión histórica expresa una convicción: la defensa de la democracia, de la libertad y de la seguridad nacional debe orientar nuestras actuaciones internacionales”, se lee en un reciente comunicado de la Cancillería.

Esta resolución siempre ha tenido un apoyo inequívoco de las mayorías en la ONU y la votación de este año también mostró eso, aunque con un respaldo menor que en años anteriores. El pasado 28 de octubre, el resultado fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Pero el movimiento de Colombia, que se ubicó en el segundo grupo, sí fue recibido con sorpresa.

Fuentes diplomáticas que conocieron de los movimientos que se dieron en Nueva York en los días previos a esa sesión le dijeron a El Espectador que el Despacho Oval de Donald Trump recibió esto como un “gesto simbólico”. También confirmaron que hubo reuniones con varias delegaciones, entre ellas la de Bogotá, para buscar ese respaldo. Y allí fue donde Colombia dijo que sí, aunque ese tipo de decisiones suelen ser el resultado de negociaciones estratégicas para cada Estado; al parecer, esto último faltó, lo cual han esbozado funcionarios colombianos que saben de los pormenores de estas dinámicas.

Si bien varios de estos pasos los prometió De la Espriella en campaña, luego de posesionarse hubo matices. Antes de las votaciones, decía que Colombia debería salirse de organismos multilaterales como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), pero allí nombró a sus primeros delegados en el exterior. A la primera llegó el abogado Mauricio Gaona y, a la segunda, Alejandro Ordóñez, quien es hoy ministro del Interior y parte del círculo duro en el que también está Bula.

En esa recapitulación del diálogo bilateral con Israel, el actual canciller ha sido protagonista. Lo cual también ha recibido gestos de reciprocidad: Gideon Sa’ar, jefe de la diplomacia israelí, vino a la posesión de De la Espriella y luego fue el mismo ministro colombiano el que aterrizó en Jerusalén para mover la embajada a esa ciudad. Esto solo lo han hecho 11 países y el primero fue Estados Unidos.

🇨🇴🇮🇱 Reconstruyendo alianzas estratégicas.



El canciller Omar Bula llegó a Israel en visita oficial para continuar la reconstrucción de las relaciones con un socio estratégico y fundamental para Colombia.



En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, que sirve a Tel Aviv, fue… pic.twitter.com/QBQKHa3IfB — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 13, 2026

Funcionarios de la Cancillería que llegaron después del 7 de agosto ven las movidas de Bula como un “posible aislamiento”, especialmente en el tema diplomático, cuyo principio de partida es la negociación. El Espectador conoció que posiciones como la que se tomó frente a Cuba e incluso algunos nombramientos en embajadas generan resistencia, así se terminen ejecutando. Este diario consultó a delegados del equipo del canciller sobre estas polémicas y, de entrada, ratificaron que el grueso de las decisiones son del jefe de Estado.

Y aquí se conecta lo que está pasando con otro sector del servicio exterior. Como lo ha documentado este diario durante las últimas tres semanas, en los embajadores que hasta ahora ha nombrado De la Espriella ha tenido preponderancia la “clase política tradicional”. Todo esto, pese a que él ha dicho en sus redes que se deberían “priorizar” las designaciones de quienes provienen de la Academia Diplomática y anunció una “convocatoria” que no fue bien vista por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y que resultó en cinco designaciones desde la carrera.

"La convocatoria actual (…) se basa en criterios generales y de amplia interpretación, sin puntajes ni ponderaciones. (…) Por lo anterior, hacemos un llamado cordial a nuestros colegas de la Carrera Diplomática y Consular a que consideren abstenerse de postularse para asumir la jefatura de misión en esas tres embajadas, no solo porque responderían a un procedimiento ajeno al estatuto de la Carrera, por cuya integridad y debida reglamentación debemos velar, sino también por el espíritu de cuerpo, la solidaridad y el respeto que nos debemos entre colegas y particularmente a quienes hoy ocupan dichos cargos", se lee en un comunicado de esa organización.

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El último que se conoció fue el de Amaury García Burgos, quien llegará a ocupar la embajada de Colombia en Uruguay. Se trata de un médico ginecólogo, exsuperintendente sancionado y destituido por la Procuraduría y, además, hermano de la exsenadora cordobesa Nora García Burgos y tío del congresista conservador Marcos Daniel Pineda. Su aterrizaje en Montevideo implica la salida del embajador de carrera Francisco Coy.

Lo mismo pasó con otras figuras como los embajadores designados en España (el exsenador uribista Carlos Felipe Mejía), Francia (el exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini), Italia (Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda), Inglaterra (Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay), Perú (el coronel en retiro Luis Ernesto Plazas Vega) y Australia (Gregorio Duque, hermano del expresidente Iván Duque). Algunos de estos beneplácitos están pendientes, como el que no ha dado Madrid frente a un militante de Defensores de la Patria que ha criticado directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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“Ha habido más o menos 10 embajadores de carrera que han sido removidos de su cargo y reemplazados por nombramientos políticos. Es un mensaje desacertado por varias razones. Lo primero es porque desconoce el mérito y la trayectoria. (…) Surgen dudas en cuanto a la austeridad, porque cada movimiento implica traslados y viáticos. Entonces, si estamos en un contexto de austeridad, lo que tiene más sentido es que los usuarios de carrera permanezcan en los cargos que están y si se van a hacer nombramientos políticos, que se hagan en vacantes, no los que estén ocupados, porque eso implica un costo doble: mover al funcionario de carrera y que llegue el funcionario político”, le dijo a El Espectador Andrés Ordóñez, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), uno de los sindicatos de la Cancillería.

El gobierno de Gustavo Petro —que recibió numerosas críticas por este mismo tema y que, además, redujo los requisitos para llegar a estos cargos— finalizó con un balance de un 35% de embajadores de carrera y un 65 % de embajadores políticos. Por ley, el servicio exterior colombiano debe contar con al menos un 30 % de designaciones de las cohortes de la Academia Diplomática, pero en los mismos sindicatos aseguran que esto está en riesgo por los movimientos que ha revelado este diario.

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“Todos los embajadores designados completan un proceso de inducción en la Cancillería para conocer el funcionamiento en general del Ministerio y de su misión. Todos se reúnen con el Canciller para definir las prioridades de la misión que van a liderar y sus objetivos. Aquí también la comunicación es constante y hay un canal abierto que funciona 24/7 entre los embajadores y el canciller y entre las misiones y la Cancillería”, respondió el Ministerio de Exteriores a El Espectador sobre este tema. Sobre ese punto, también se agregó: “La Secretaría General ha hecho un gran trabajo para organizar la planta y asegurar el correcto funcionamiento del ministerio, teniendo siempre presente la importancia de los funcionarios de carrera diplomática. Siguiendo las políticas de austeridad del gobierno, se espera una reestructuración mayor para el año entrante”.

Los recambios no son únicamente en los más altos niveles, pues también tocan consulados clave, como los de Estados Unidos y España, a donde ya llegaron figuras cercanas al proyecto de De la Espriella. Si bien eso es tradición en todos los gobiernos apenas asumen el poder, la expectativa es si se cumplen las directrices de priorizar la carrera diplomática. Además, en los últimos días el presidente empoderó a su canciller para permitir que sobre él recayeran esas decisiones.

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Con el decreto 1610 de 2026, el mandatario delegó en Bula la función de “designar, trasladar y reubicar, incluyendo las relacionadas con comisiones para situaciones especiales, en las categorías de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero y ministro plenipotenciario, cuando recaen en funcionarios de carrera diplomática, salvo que el nombramiento conlleve la asignación de funciones consulares”. También lo empoderó para “ejecutar las sanciones disciplinarias emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Quien ha ayudado a construir puentes en los más altos niveles es el vicepresidente José Manuel Restrepo. Hoy, el segundo al mando del gobierno De la Espriella es visto como el “mediador” en el mismo Ejecutivo, la cara más visible del país en las visitas al exterior y quien tiene “mucho respeto por todos lados”. Esto se lo reconocen en Washington, en Madrid y, entre otras capitales, en Lima.

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¡En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella estamos ad portas de la primera Milagro Week! 🇨🇴🗽



Desde el próximo 16 de noviembre, Nueva York será el escenario donde le mostraremos al mundo por qué Colombia es un gran destino para invertir.



Más inversión extranjera se… pic.twitter.com/qqYAKfTdj5 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 28, 2026

“La coordinación y la articulación han sido robustas. Por ejemplo, previo a la participación en la Semana de Alto de Nivel de las Naciones Unidas (UNGA), y a la reciente Cumbre Iberoamericana, hubo varias reuniones de coordinación, virtuales y presenciales. La conversación es constante. El vicepresidente acompañó la reunión de hace dos semanas con el Secretario General de la OEA, en Cancillería. En Nueva York, además, hubo una gran coordinación con la Misión Permanente de Colombia ante la ONU”, respondió el Minexteriores sobre este ítem.

Incluso, en el diálogo con Estados Unidos es uno de los voceros principales que ha ayudado a generar confianza. Ese papel también se lo reconocen a la embajadora María Consuelo Araújo, quien aseguran ha hecho un “excelente trabajo” para entablar un diálogo bipartidista. Desde el momento en el que las encuestas comenzaron a inclinarse hacia una victoria del Partido Demócrata, la jefa de la misión diplomática en la capital estadounidense comenzó a tocar puertas para acercar a esos sectores que, además, tienen injerencia en decisiones en torno a Colombia. Entre ellas, el desembolso de los USD 1.000 millones en ayudas de seguridad e impulso al desarrollo prometidas por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Previamente, el apoyo de De la Espriella a la representante republicana María Elvira Salazar había despertado críticas por una injerencia en los comicios que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre. Ese “desaire” se trató de suavizar con la llamada que mantuvieron el presidente y el congresista demócrata Gregory Meeks, otro nombre clave por ser parte del comité que decide sobre el presupuesto que se podrá enviar a Colombia desde las arcas estadounidenses. Ese mismo legislador le pide al mandatario colombiano que hable con su ministro de Exteriores y lo “corrija” frente a las posiciones que esbozó contra los demócratas. En todo caso, no han vuelto a ser repetidas públicamente desde que asumió ese cargo.

Lo que sí le han reconocido funcionarios actuales y la propia Casa de Nariño fue el giro que se dio para atender el tema de los pasaportes. Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió temporalmente el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, la Cancillería avanzó rápidamente en la declaración de una urgencia manifiesta (tasada en COP 240.000 millones) para garantizar el servicio: Thomas Greg se la quedó. Además, entró a suavizar el golpe a la relación bilateral con el país encargado de asumir la expedición de las libretas, por lo que este jueves hubo una reunión con su homólogo portugués, Paulo Rangel, para abordar la controversia diplomática y administrativa.

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Pero no son menores tampoco los cuestionamientos que rodean la hoja de vida del mismo Bula. Casa Macondo habló de posibles inconsistencias en la hoja de vida del canciller, que pasan por falta de precisión en los títulos de un técnico en Negociación Estratégica Sector Público en la John F. Kennedy School of Government y una especialización en Administración Estratégica de Negocios de la escuela de negocios de la Universidad George Washington (GWU). Incluso, en la falta de un diploma que certifique que se graduó de la carrera de Economía en la Universidad de Lovaina. El ministro no se ha referido a este tema.

En todo caso, Omar Nicolás Bula Escobar es uno de los funcionarios más poderosos del gabinete De la Espriella. Su línea “fundamentalista” —como la califican algunos de sus subordinados— es conocida por el presidente desde antes de su posesión. Fue una de las partes clave para llegar a ese cargo en un gobierno que ha hablado ampliamente de la “batalla cultural” y de líneas rojas contra lo que llaman “wokismo”. Más allá de eso, mantiene una línea directa de comunicación con el mandatario, quien ha avalado sus posiciones y ha dado líneas claras frente a lo que espera del papel de Colombia en el mundo. En todo caso, el ruido sobre un posible cambio aún se escucha en los pasillos de la Casa de Nariño y del Palacio de San Carlos.

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