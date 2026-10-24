Presidente del Senado denuncia casos de suplantación de identidad: esto dijo

De acuerdo a la oficina del presidente del Senado se estarían empleando canales de comunicación emulando a las redes oficiales del congresista y dirigida…

El presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez, denunció este viernes una serie de hechos relacionados a una posible suplantación de su identidad que se alinea con caso ya denunciados por varios congresistas en los últimos meses. Se trata de una red en la que, a través de un número ajeno a Henríquez, se habrían realizado solicitudes de información personal y/o transferencias económicas.

De acuerdo a la oficina del presidente del Senado se estarían empleando canales de comunicación emulando a las redes oficiales del congresista y dirigida a otros sectores políticos e incluso medios de comunicación. "Ante esta situación, se advierte sobre un posible caso de suplantación de identidad y se hace un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de atender solicitudes, establecer comunicaciones o realizar cualquier tipo de gestión con dicho número bajo la premisa de que pertenece al senador", señala en su comunicado Henríquez.

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Acto seguido pidió "no compartir información personal, realizar transferencias de dinero ni atender solicitudes de ningún tipo que puedan comprometer la seguridad o generar perjuicios a terceros". Además, la cabeza del Legislativo a quienes ya fueron contactados a través de esos canales no oficiales "conservar las evidencias y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes". Esto se debe a que "la Presidencia del Congreso se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, con el fin de poner en su conocimiento los hechos y solicitar que se adelanten las actuaciones a que haya lugar".

Su caso no es único. Este mismo año desde el Congreso otros legisladores han denunciado hechos similares. Por ejemplo, Antonio José Correa, del partido de La U, advirtió un modus operandi similar con el que se estaría solicitando dinero a terceros suplantando la identidad del congresista con el supuesto de otorgar puestos en el Estado. "Están escribiendo mensajes con mi nombre a través de WhatsApp, haciéndose pasar por mí para solicitar y gestionar trámites. Quiero dejarlo absolutamente claro: ese número no es mío, yo no he enviado esos mensajes y no he autorizado a ninguna persona para hablar o realizar solicitudes en mi nombre", dijo en su momento Correa.

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📣 Comparto comunicado a la opinión pública para alertar sobre la posible suplantación de mi identidad.



⚠️No compartan información personal ni realicen transferencias de dinero. Si reciben mensajes o llamadas sospechosas, conserven las evidencias y denúncienlas.



Ya estamos… pic.twitter.com/JszSzPwOzi — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 23, 2026

"Finalmente, la Presidencia del Senado reitera su compromiso con la transparencia y la seguridad de los ciudadanos e invita a verificar cualquier comunicación atribuida al senador Honorio Henríquez a través de sus canales oficiales", se escribe en el comunicado de Henríquez. Los dos casos se han elevado ante las autoridades, algo que también ha sucedido con otros altos funcionarios del Estado.

En efecto, en julio del año pasado el registrador Nacional, Hernán Penagos denunció que su identidad había sido suplantada en varias redes sociales. "Este perfil tiene el nombre completo, una fotografía de perfil y una presentación con los estudios y la experiencia profesional del Registrador Nacional, incluido su actual cargo. Desde esta cuenta falsa se le está solicitando a otros usuarios datos personales a través de mensajes internos", advirtió en su momento el órgano electoral. En ese caso elevaron una solicitud oficial a Meta para eliminar esos canales no oficiales con los que se buscó alterar el proceso electoral de 2026.

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