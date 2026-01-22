“Responderemos”: Gobierno Petro rechaza aranceles impuestos por el Ecuador de Noboa

El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro rechazó las medidas arancelarias impuestas a Colombia por parte de Ecuador, bajo el argumento de falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El jefe de Estado colombiano resaltó las medidas adoptadas por su gobierno en la frontera con ese país e insistió e una mayor cooperación para combatir el tráfico de insumos del fentanilo. Cancillería también se pronunció y el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión en la venta de electricidad a Ecuador.

En respuesta a su par de Ecuador, Petro aseguró que “hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire”.

Y es que el principal argumento esgrimido desde Ecuador para la imposición de aranceles en un 30 % fue la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, aludiendo, además, que el principal flagelo llega desde el lado colombiano. Sin embargo, el jefe de Estado colombiano dijo que “nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al Ecuador”.

Ahora bien, Petro también recordó que en ese país se habría capturado a uno de los presuntos implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pero que a la fecha no ha habido diálogos para la entrega de esta persona. “Sé que hay una expansión de la violencia y las bandas había Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo a Oscar Alcántara, alias “el mosco”, que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, esperamos se nos entregue", dijo.

De otro lado, insistió en la necesidad de combatir el tráfico de insumos para la producción del fentanilo en el Pacífico, siendo uno de los nuevos ejes de prioridad del gobierno colombiano y en medio de tensiones, por el mismo punto, con los Estados Unidos.

De su parte, un comunicado emitido por parte de la Cancillería colombiana también dejó ver el malestar de Colombia por esta decisión. Según señaló el ministerio en cabeza de Rosa Villavicencio, “el Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo ante las razones que esgrime el señor Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, para la imposición de esta medida unilateral y contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN)”.

“En el marco de la cooperación binacional, es pertinente resaltar el intercambio continuo de información, los procesos de capacitación y entrenamiento conjunto, así como la ejecución de operaciones entre ambos países. Estas acciones han permitido obtener resultados operativos de relevancia, impactando de manera significativa las estructuras y economías criminales de carácter transnacional”, señalaron desde la Cancillería.

Esa cartera también resaltó algunos resultados alcanzados en la frontera, como por ejemplo el incremento en incautaciones de cocaína del que se dijo que hubo un incremento del 37,6 % de estas operaciones. También resaltaron en que “la cooperación entre Colombia y Ecuador ha sido fundamental para la captura y judicialización de cabecillas y otros miembros de estos grupos delictivos. Se han realizado un total de 91 coordinaciones conjuntas, con un resultado de 26 operativos, los cuales derivaron en 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de 7 personas”. Finalmente, insistieron a Ecuador en desistir de esta medida, pues podría tener “impactos nocivos sobre nuestros pueblos”

¿Cómo están las relaciones Ecuador-Colombia?

Aunque desde la Cancillería colombiana se resalta en su comunicado una fortaleza en las relaciones de los dos países, varios puntos han tensionado los escenarios, algo que no es nuevo en el gobierno Petro. El más reciente capítulo se presentó luego de que el mandatario colombiano hubiese solicitado la liberación del exvicepresidente de ese país, Jorge Glas.

Esa petición no es nueva, pues el jefe de Estado colombiano ha insistido en su liberación y, de hecho, en septiembre de 2025 le otorgó la ciudadanía, algo que fue rechazado desde Ecuador y que, sin embargo, no surtió efectos, pues Glas mantiene su ciudadanía ecuatoriana. Quien fuese la mano derecha de Rafael Correa (2013-2017) y Lenín Moreno (2017-2018), enfrenta cargos en ese país por corrupción.

