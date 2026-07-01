Petro suspende beneficio de no extradición a “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro suspendió extradición a chiquito malo. Foto: El Espectador

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El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles desde Italia la firma del decreto con el que suspendió el beneficio de no extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido con el alías de “Chiquito Malo”, principal cabecilla del Clan de Golfo.

Según dijo el presidente, “si es capturado inmediatamente debe ser extraditado”. En su comunicación dijo que “se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias “el Zarco”. Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo".

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El mandatario nacional agregó, además, que “los datos de mi gobierno muestran éxito en la línea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual. En el mundo de hoy nadie se salva individualmente, los graves problemas se superan a travës de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad porque son los problemas de la humanidad”.

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