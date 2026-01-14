Renuncia de Rodríguez ocurre en medio de “fuego amigo” y deja grietas en el círculo de Petro

El presidente Gustavo Petro y la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Foto: Andrea Puentes - Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los 14 días que lleva el 2026, ya hubo una dimisión en el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro. La directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas del “Gobierno del cambio”, anunció su renuncia irrevocable al puesto y su llegada, en firme, como gerente del Fondo Adaptación, el centro de las peleas que han tocado al gabinete en el último año.

Tan solo horas antes, el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, había ratificado las denuncias que venía haciendo sobre el manejo que le ha dado Rodríguez a esa entidad e, incluso, señaló que había sido removido del grupo de comunicación del gabinete tras esos roces.

Sugerimos: Diferencias sobre Venezuela y preocupación por Trump rodearon sesión de la Comisión Asesora

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, informa: “Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento… pic.twitter.com/XBT8ckaDL8 — DAPRE (@DapreCol) January 14, 2026

No son menores, en todo caso, las controversias que tocan al Fondo. Como lo reveló El Espectador en su momento, hay presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos con huellas partidistas, con advertencias desde los entes de control por posibles casos de corrupción, favorecimiento de contratistas y bloqueos a interventores. Mientras Rodríguez señala a Carrillo de tener una ejecución nula, el director de la UNGRD ha negado los señalamientos y llegó a interponer una denuncia por acoso laboral contra la directora del Dapre en la Defensoría del Pueblo.

Y es que en esta nueva movida no solo juega el factor del Fondo Adaptación, también diferencias que ya mantenía con otro funcionario clave: José Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial. Quien llegó a reemplazar al ahora embajador en Brasil, Alfredo Saade, llegó a Palacio a mediados de agosto y sacudió el círculo interno por los choques en el control de la agenda del jefe de Estado; por eso, fue común verlos por separado acompañando al mandatario en algunos viajes y eventos.

Además, se sumó un choque por el regreso a la Casa de Nariño de José Alexis Mahecha, quien fungió como director administrativo de la Presidencia, pero salió por diferencias con la misma Rodríguez. El reintegro tuvo el guiño del mandatario, en esta ocasión como como secretario de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, pero la directora del Dapre se opuso. Al final, Petro destrabó el asunto, pero sí dejó marcas en la relación entre él y quien se ve como su mano derecha.

Le puede interesar: Angie Rodríguez renuncia al DAPRE y anuncia su llegada en propiedad al Fondo Adaptación

Ahora, con el aterrizaje en firme de Rodríguez en esa entidad, queda una grieta entre los funcionarios claves de la Casa de Nariño. Se trata de la quinta persona en salir del cargo, con antecesores como el precandidato presidencial Mauricio Lizcano, el prófugo de la justicia Carlos Ramón González (investigado por su implicación en el saqueo de la UNGRD), la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, y el exvicecanciller Jorge Rojas. Todos fueron de la total confianza del presidente, y algunos salieron en medio de ruidos.

Rodríguez llegó a ocupar ese puesto con un perfil bajo. Venía de hacer parte del equipo del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y trabajó con él en la Alcaldía de Bogotá en 2014, cuando era alcalde Gustavo Petro. A diferencia de varios que ocuparon ese cargo, era bien vista por el sector “purasangre” que suele criticar nombramientos que no vienen de las entrañas del progresismo.

La directora del Dapre es administradora pública de formación. Tiene una especialización en gestión pública y una maestría en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto. Además, su hoja de vida detalla experiencia en distintos frentes: trabajó en el Ministerio de Trabajo entre 2016 y 2017, pasó por la OEI en 2018, el Concejo de Bogotá en 2019, la Contraloría entre 2020 y 2022 y fue asesora en el Senado con Clara López entre 2022 y 2023.

Lea también: Carrillo mantiene tensiones con Rodríguez y ratifica denuncia de despidos masivos

En su tiempo en el Dapre, fue clave para “abrir” las puertas a un diálogo directo con el presidente Petro y sus funcionarios, razón por la cual fue vista con buenos ojos por el gabinete. Incluso dentro del Pacto Histórico tuvo apoyo por acercar las conversaciones con la bancada.

Al Gobierno le quedan menos de ocho meses en el poder y esta movida ocurre en un momento clave. La administración del presidente Petro está buscando la relección de su proyecto político y se abre la puerta a más cambios dentro del gabinete.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.