Así fue el primer consejo de ministros de De la Espriella en el Palacio de San Carlos

Consejo de ministros del presidente Abelardo de la Espriella Foto: Cortesía

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El presidente Abelardo de la Espriella se reunió en la tarde de este miércoles 19 de agosto con sus 18 ministros en el Palacio de San Carlos en medio de una reunión a puerta cerrada para adelantar las primeras medidas por la emergencia del terremoto.

En el encuentro que inició sobre las 6:00 p.m. estuvieron los encargados de cada cartera: Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López), Salud (Ana María Vesga) y Ciencia (Claudia Benavides).

Antes de iniciar la reunión, el mandatario los hizo rezar a sus funcionarios. Durante el encuentro, se firmó el decreto de emergencia económica para atender el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias zonas del país el pasado 10 de agosto.

“Consejo de Ministros, alineando a todo el Gabinete en una sola dirección: responder a las necesidades de los colombianos con soluciones de fondo, decisiones concretas y máxima efectividad”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

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Este encuentro se dio tras una reunión clave con el sector asegurador; donde el jefe de Estado confirmó que trazaron una hoja de ruta para atender las afectaciones por el terremoto. Anunció que revisarán y reducirán gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país y, al mismo tiempo, buscarán fuentes complementarias de financiación.

“Hoy en el consejo de ministros firmaremos junto a los ministros de despacho el decreto madre de emergencia económica. En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse utilizando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando las apropiaciones al presupuesto general de la nación. Colombia enfrenta una realidad fiscal difícil; actualmente, 1 de cada 3 pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública. Hace diez años era una de cada seis; la deuda bruta supera el 60 % del PIB y el déficit fiscal ejerce una enorme presión sobre las finanzas de la nación”, señaló De la Espriella.

Este es el decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, firmado por el gobierno De la Espriella:

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