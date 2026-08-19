Petro y Cepeda hicieron réplica a alocución presidencial de De la Espriella, ¿qué dijeron?

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda dirigirán la réplica de la oposición. Foto: Cortesía

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En la noche de este 19 de agosto, el expresidente Gustavo Petro, junto al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dirigieron el discurso de réplica de la oposición frente al mandatario Abelardo de la Espriella. Este tuvo la misma duración que el discurso que transmitió la Presidencia en canales públicos y privados.

La intervención la inició el senador Cepeda con un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el terremoto en los departamentos donde se vivió la emergencia. Reconoció el papel de la bancada del Pacto Histórico para apoyar las regiones que se vieron comprometidas.

“En esta hora dolorosa nos enorgullece que el protagonismo ha sido del pueblo, de sus redes solidarias, organizaciones sociales y juntas de acción comunal. Una vez más se demuestra que solo el pueblo organizado salva al pueblo. Seguiremos acompañando a la ciudadanía”, señaló Cepeda.

En su discurso de 9 minutos con 34 segundos, Cepeda pidió que durante el estado de emergencia económica no se deterioren “los derechos de las personas más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica”.

También hizo un llamado por la sequía de los incendios forestales que puede agravarse con el fenómeno del Niño: “No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias. Afirmamos que es indispensable actuar con prevención, coordinación, responsabilidad y un plan nacional de carácter integral”.

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A su vez, solicitó no descuidar a los damnificados tras la tragedia. Y pidió al Consejo de Estado que deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicio para los congresistas, pues señaló que la nueva administración podría destinar estos recursos a las personas víctimas del terremoto.

El resto de la intervención, que duró 16 minutos con 36 segundos, fue dirigido por el expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó los primeros movimientos de la administración de De la Espriella ante el terremoto, así como la inexistencia de un empalme con su gobierno.

Una de sus propuestas fue que el gobierno recupere su proyecto de reforma tributaria, que buscaba recaudar 20 billones de pesos para tener 2/3 de los 30 billones que se necesitan para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.

Esta fue la intervención de la oposición:

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Desde el martes, el representante Gabriel Becerra confirmó que se había presentado la solicitud al Consejo Nacional Electoral. Este será el primer acto que lideren tanto Cepeda como Petro, entre quienes estará de ahora en adelante el liderazgo de la oposición. Aunque el exjefe de Estado había planteado que se tomaría unas “cortas vacaciones” antes de asumir la jefatura del Pacto Histórico, dijo en los últimos días que tomaría el puesto.

“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana terremoto”, solicitó Petro a través de su cuenta de X.

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