Primer consejo de viceministros de De la Espriella: así se mueve el vicepresidente Restrepo

Vicepresidente José Manuel Restrepo y presidente Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente Abelardo de la Espriella inició su mandato hace exactamente tres días. Entre las primeras acciones de la administración entrante ya hay ofensivas a grupos armados al margen de la ley, una pausa en la contratación del Ministerio del Interior hasta el 20 de agosto, un plan en materia internacional y la asistencia del presidente a la Feria de las Flores en Medellín.

Además, se adelanta este lunes 10 de agosto la primera reunión del gabinete viceministerial en pleno y el miércoles se llevará a cabo el primer consejo de ministros desde la Guajira.

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Aso dio a conocer el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien a través de su cuenta de X manifestó que hacia las 5:32 ya se encontraba en camino hacia la vicepresidencia, en Bogotá, para la reunión.

“Ya vamos rumbo a la Vicepresidencia para la primera reunión de gabinete directivo. Personas que trabajarán a mi lado para servirle al país, y construir la Patria Milagro del presidente Abelardo de la Espriella”, se lee en el mensaje.

“Aquí llegamos a la vicepresidencia con mi familia, con el equipo del gabinete directivo que vamos a tener, con el equipo que me ha venido acompañando como asesores en este tiempo, que me van a acompañar también en la vicepresidencia en cada uno de los frentes. Y venimos aquí todos a iniciar este trabajo, hoy arrancamos con un comité directivo a las 6:00 de la mañana y vamos a estar haciendo varias cosas a lo largo de este camino”, finalizó Restrepo.

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A la par de estas reuniones, el vicepresidente viene adelantando tareas en materia internacional de la mano del canciller Omar Bula.

“Hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia, a la ‘patria milagro’, la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior, de Colombia en Venezuela. Será este un camino para superar la pobreza en nuestro país. (...) Esto se logra en interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela”, dijo Restrepo en su cuenta de X.

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Con Israel, el propósito sería restablecer la cooperación en seguridad e inteligencia, deteriorada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien rompió relaciones con Israel y respaldó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en los territorios palestinos.

En esa misma línea, buena parte de los altos funcionarios del nuevo Gobierno viajará a Israel en octubre de este año. Este sería el primer desplazamiento internacional de alto nivel de la administración y tendría entre sus principales temas la construcción de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén, en reemplazo de la sede actual en Tel Aviv, como ya lo anunció el presidente.

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