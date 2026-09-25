Congreso abrirá discusión para regular la doble militancia en las regionales de 2027

El Congreso de la República iniciará sus discusiones de fondo con un pliego de propuestas que, entre otras, pretenden ser impulsadas antes de las elecciones regionales del 2027. En ese contexto, una de las iniciativas que mayor acogida habría tenido en el Legislativo es la presentada por el representante Héctor Chaparro (Partido Liberal) y que propone una regulación a la doble militancia, esa prohibición contemplada para impedir la militancia o respaldo político en más de un partido político.

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La propuesta, que ya llegó a la Cámara de Representantes, pretende modificar el inciso 2 del articulo 2 de la Ley 1475 de 2011 en el que se contempla ese concepto de doble militancia. Allí, aunque se deja en clara la prohibición de "apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados", propone una excepción "de quienes estén aspirando a cargos uninominales por una coalición, en cuyo caso se podrá apoyar a los candidatos de los partidos que la conformen".

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Esto, además, pide que "el apoyo a candidaturas de partidos o movimientos políticos distintos únicamente podrá realizarse una vez formalizado el acuerdo de coalición; cualquier acto de apoyo previo a esta suscripción se considerará como doble militancia". Según dijo su promotor, se presenta "con el objetivo de contribuir a la estabilidad institucional de nuestros municipios y departamentos, el día de hoy, junto junto a más de 40 congresistas, radicamos esta iniciativa que busca establecer reglas claras sobre la doble militancia en modalidad de apoyo dentro de las coaliciones".

El representante indicó que "el proyecto establece una excepción para los candidatos a cargos uninominales inscritos mediante coaliciones, permitiéndoles respaldar a candidatos de cualquiera de las colectividades que hacen parte de la coalición que avala su candidatura".

🏛️ RADICAMOS EL PROYECTO DE LEY #CoalicionesConGarantías



Con el objetivo de controbuir a la estabilidad institucional de nuestros municipios y departamentos, el día de hoy, junto junto a más de 40 congresistas, radicamos esta iniciativa que busca establecer reglas claras sobre… pic.twitter.com/COPcY6Iqen — Hector Chaparro (@hectordchaparro) September 24, 2026

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