‘Que comunidad internacional nos apoye en adquisición de vacunas para migrantes’: Duque

El primer mandatario manifestó que si Colombia hubiera dicho que podía inmunizar también a los venezolanos sin papeles de residencia, se habría dado “una estampida de migrantes y no tendríamos la capacidad para atender a la población colombiana y venezolana a la vez”.

Vacunación, relaciones diplomáticas, migrantes venezolanos y recuperación económica. De todo esto habló el presidente Iván Duque con la agencia de noticias Reuters. En entrevista, el primer mandatario se refirió a la relación que espera tener con Estados Unidos ahora que Joe Biden está pronto a posesionarse como presidente, y sobre todo hizo varios llamados a la comunidad internacional para que respalden financieramente a Colombia en la vacunación de los migrantes venezolanos no regularizados y a Venezuela para que caiga el régimen de Nicolás Maduro y se recupere la nación hermana.

Puntualmente, el jefe de Estado expresó que históricamente se ha tenido una relación muy fuerte con Estados Unidos y que en las últimas dos décadas esta ha venido evolucionando de una manera positiva. Exaltó que en la administración Obama “se implementaron una serie de políticas para implementar el intercambio bilateral” y de la de Trump la “cooperación en materia de seguridad y diplomacia para proteger a la región”.

“Sobre los próximos cuatro años soy optimista en el sentido en que la relación será bipartidista y bicameral. El enfoque en América Latina por parte de los dos partidos es sumamente importante. Y estoy seguro que si nosotros logramos desarrollar una agenda que incluya financiamiento, inversión, oportunidades laborales, eso le permitirá a América Latina recuperarse rápidamente del COVID-19”, dijo Duque a Reuters. Sobre el presidente electo Biden afirmó que “ha sido muy amigo de América Latina” y que eso servirá para que la relación entre Colombia y Estados Unidos sea positiva.

También, le aseguró a la agencia inglesa que en comparación con los cuatro años anteriores, actualmente varios países han hecho un esfuerzo sostenido para enfrentar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. “Los elementos del cerco diplomático han funcionado”, comentó, alegando que años atrás Maduro tenía aceptación como mandatario de Venezuela, pero que ahora ha sido denunciado internacionalmente y varias naciones no lo reconocen en el poder.

“Ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional. Esta ha dicho que hay las bases para juzgarlo. Esa es la forma como la comunidad internacional está actuando. Maduro ya no presenta a Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, países no lo reconocen como presidente”, agregó. En ese sentido, a los más de seis millones de venezolanos que han salido de su tierra por cuenta de la dictadura, manifestó que cerca de 1.8 millones están asentados en Colombia, legal e ilegalmente. “Hemos manejado la situación con fraternidad, hemos ofrecido servicios a los migrantes porque es lo correcto”, expuso.

No obstante, comparó el dinero con el que la comunidad internacional ha influido en el conflicto migratorio de Siria, siendo este mucho más alto que el que se ha invertido para afrontar la crisis venezolana. “La principal carga fiscal ha sido llevada por nosotros y necesitamos otras formas de desembolsar financiación. Preveo que necesitamos que Estados Unidos mantenga sus ojos en esta situación y le hago un llamado a la comunidad internacional porque Maduro tiene que salir y tiene que haber un plan de recuperación”, planteó.

En ese sentido, tocó la situación de los migrantes asentados desde hace años en Colombia y los que siguen llegando. Dijo que a estos se les ha ofrecido asistencia médica, pero que es un hecho que Colombia necesitaría del apoyo de la comunidad internacional para proponerse un plan de vacunación a los venezolanos que no han regulado su estadía. “Lo hemos dicho en el comité de donantes. En el programa de vacunación vamos a incluir en la primera etapa a los migrantes legales. Es importantísimo que la comunidad internacional que ha estado tan preocupada por la situación en Venezuela, también nos apoye en la adquisición de vacunas para las personas que no han regularizado su estado en Colombia”, declaró.

Según explicó Duque, los migrantes sin papeles no fueron priorizados en el plan de inmunización porque al ser una población flotante no se cuenta con datos para hacerles seguimiento, como dirección de vivienda e historias clínicas. Así las cosas, enunció que si su gobierno hubiera dicho que vacunaba a toda la población migrante, se habría dado “una estampida de migrantes venezolanos y no tendríamos la capacidad para atender a la población colombiana y venezolana a la vez”.

Ahora, sobre la recuperación económica, el presidente Duque garantizó a la prensa internacional que en los últimos 10 meses su administración ha procurado armonizar el mercado para bajar las tasas de desempleo que tanto incrementaron durante la pandemia de 2020. “Estamos llegando a los niveles de empleo anteriores a la pandemia”. De igual forma, ilustró un escenario no tan devastador para las familias colombianas: “En el año de la pandemia tuvimos las mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia. Y lanzamos un programa para subsidiar entre el 40 y 50% de la nómina. Hemos utilizado todas las herramientas que tenemos en nuestras manos no solo para sobrellevar 2020 sino que veamos la luz de economía en 2021”.

Con ese panorama, puntualizó en que desde esta coyuntura con el COVID-19, el mundo va a cambiar y tendrá que adaptarse. “Lo que está sucediendo va a acelerar la historia. Lo que queremos es ser jugadores, no espectadores”, concluyó sobre el rol que desea que tenga Colombia en toda esta transformación global. Terminó su entrevista, no sin antes dejar una reflexión sobre el multilateralismo y lo necesario que se ha vuelto en estos tiempos de competencia entre países para conseguir los insumos que enfrenten el COVID-19.

“El multilateralismo no era suficientemente fuerte para responder rápidamente a la pandemia. Todos estamos peleando por conseguir los ventiladores, los reactivos para las pruebas, estamos compitiendo y algo parecido pasó con la vacunación. Pero la estrategia del Covax ha llamado al sistema multilateral para que los países se unan y decidamos alguna ganancia para que las compras de los países de grandes ingresos permitan alguna reducción en la adquisición para los países de bajos ingresos”, sostuvo, sin negar las limitaciones del organismo Covax.

Por ello, expresó que en una próxima reunión en Prosur, los mandatarios van a hablar sobre cómo garantizar que los países de bajos ingresos accedan a la vacuna, esto mientras su gobierno anuncia el inicio de la vacunación en febrero y las esferas sociales del país se preguntan por las promesas de inmunización y la falta de contratos firmados para ese urgente asunto.