¿Qué implica la llegada de Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU?

El presidente Gustavo Petro en medio de la Asamblea General de la ONU. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el pasado 1º de enero, Colombia hace parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Así lo confirmó la Cancillería, explicando que esta elección se llevó a cabo el pasado 3 de junio de 2025 y tendrá una duración de dos años. Esta es la octava vez que el país figura en esa posición, el periodo anterior fue entre 2011 y 2012.

Durante la elección para determinar si el país entraría o no al Consejo, se obtuvieron 180 votos a favor de Colombia. La entonces canciller, Laura Sarabia, manifestó en su momento la importancia de este hecho, afirmando que este es “un reconocimiento para el liderazgo diplomático de Colombia y al trabajo del presidente Gustavo Petro en el fortalecimiento de nuestra política exterior”, a través de su cuenta de X.

Colombia logra una nueva victoria en el escenario internacional. Con 180 votos, una elección casi unánime, nuestro país ha sido elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2026-2027. Un reconocimiento al liderazgo diplomático… — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 3, 2025

¿Qué implica este anuncio?

El presidente Gustavo Petro, se refirió al tema en agosto de 2025, manifestado que, se cuenta con el país para trabajar y lograr “la paz mundial, a partir de la libertad de todos los seres humanos en el mundo. [...] Que Colombia decida los problemas de los conflictos del mundo sobre la base de priorizar siempre la vida, y ayude en la gran construcción de una humanidad, como nuevo sujeto político, más allá de la multilateralidad”, sostuvo el mandatario a través de su cuenta de X.

Colombia entra, desde enero del 2026 y por dos años más, a ser parte activa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



La Humanidad contará con Colombia, en el esfuerzo de lograr la paz mundial, a partir de la libertad de todos los seres humanos en el mundo.



La principal… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2025

Además, que el periodo en el que Colombia figurará dentro del Consejo sea entre 2026 y 2027 significa que habrá dos presidentes colombianos durante el periodo de permanencia. Hasta el 7 de agosto del año en curso será Gustavo Petro y a partir de esa fecha, retomará el puesto quién quede elegido como nuevo presidente de Colombia en las elecciones presidenciales de mediados de 2026.

Le puede interesar: No hay notificación oficial de liberación de colombianos detenidos en Venezuela: Cancillería

Esto implica que el periodo en el que se busca, desde el actual gobierno, que el país tenga voz y voto en asuntos de paz y seguridad internacionales, puede modificarse dependiendo de quién sea el/la sucesora de Petro, pues el norte puede o no, ser diferente.

Precisamente, para la próxima asamblea de la ONU, que generalmente se da en septiembre, ya habrá un nuevo inquilino en la Casa de Nariño esperando a posicionarse a inicios de agosto.

Lea: Petro y Uribe vuelven a chocar: hablaron de Maduro, salario mínimo y petróleo

Además, aún se espera la confirmación del actual mandatario colombiano en la primera sesión del Consejo de Seguridad, pues esta sería la primera vez que Petro visita Estados Unidos tras la revocación de su visa por parte de la Casa Blanca de Donald Trump, acción que se dio en el marco de su paso por la Asamblea General de la ONU, en la que participó en una marcha contra el genocidio en Gaza.

Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo énfasis en que este puesto implica una oportunidad en la que el país participará “activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global”.

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, cinco de ellos permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido.

Le recomendamos: Estos son los tres momentos que marcarán la política nacional en 2026

Y algunos que tienen pasos temporales por la sala, junto a Colombia, durante 2026 y 2027 también estarán: Bahréin, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, que se suman a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, que culminan este 2026 su periodo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.