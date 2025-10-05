Se enciende debate por la reforma a la salud: así se están moviendo las fichas

El debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado inició este 30 de septiembre. Foto: Minsalud

En varios frentes se está moviendo la Casa de Nariño para que la última de sus grandes reformas sociales tenga el visto bueno en el Congreso. La iniciativa para cambiar el sistema de salud en Colombia, que lleva desde hace algunos meses esperando en su tercer debate, tiene tres ponencias radicadas en una célula legislativa que poco le ha caminado al Ejecutivo en estos tres años.

La Comisión Séptima del Senado comenzó este 30 de septiembre con el debate y lo primero que tendrá que votar será la ponencia negativa, radicada por los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático). Las senadoras conservadoras, Esperanza Andrade y Nadia Blel, así como el liberal Miguel Ángel Pinto, la apoyarían. No tiene, en todo caso, los votos suficientes para prosperar.

El punto clave en el debate, y por el que tomó fuerza en un momento la ponencia alternativa radicada por la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) —que en numerosas ocasiones ha sido criticada por el jefe de Estado—, es que no ocurra lo mismo que pasó con la laboral. Cuando se hundió ese articulado, que hoy es ley, se presentó una apelación que derivó en el traslado del texto a la Comisión Cuarta y luego a su aprobación tanto allí como en la plenaria.

No señora jamás permitiré que con

el dinero del pueblo, se pague la deuda de los señores dueños de las EPS.



¿No sabe que es el Estado Social de Derecho? A quien le sirve usted, al pueblo o a las dueños privados del negocio corrupto sobre la salud del pueblo. https://t.co/EcwQaUNhrQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2025

“La reforma a la salud se tiene que discutir en esta comisión, que es la que sabe de esos temas”, le dijo un integrante de la comisión a El Espectador.

Todo eso, en medio de una discusión que planteó el Ejecutivo para impulsar una consulta popular sobre esos temas y que, aunque fue negada dos veces en el Senado, permitió impulsar el debate alrededor de la laboral. El Gobierno todavía no ha descartado volver a seguir esa estrategia, pero en lo que sí ha sido claro es en mover la idea de una constituyente.

“Hay que ponerse no solo en modo electoral, representativo, que toca ganar Congreso y Presidencia; pero lo que yo estoy proponiendo, además, es que nos pongamos en modo constituyente, es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas (...) y se presenta el proyecto de ley de reglamento de la asamblea. ¿Y quién lo aprueba? El próximo Congreso de la República, porque este ya se asustó hasta con la reforma a la salud", explicó el mandatario en su intervención ante el parque Murillo Toro en Ibagué.

Eso sí, ha enfatizado en que la asamblea sería únicamente para profundizar en las reformas sociales, pues no se necesita “hacer una nueva Constitución” debido a que “la actual sirve”.

Aunque el Gobierno ha dicho que no cederá en puntos sustanciales de esa iniciativa de la salud, sí hay movidas en el interior para atraer los votos necesarios a la ponencia positiva, con la firma de los senadores Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva (Pacto Histórico), Omar Restrepo (Comunes) y Fabián Díaz (Alianza Verde). La misma congresista oficialista envió una carta a las firmantes de la alternativa para concertar.

“Me permito dirigirme a ustedes con el mayor respeto y consideración, con el propósito de plantear la necesidad de abrir un espacio de diálogo y trabajo conjunto de concertación técnica y política entre las ponencias positiva y alternativa”, dijo Peralta. Y agregó: “Más allá de los desacuerdos, resulta indispensable identificar puntos de convergencia, construir consensos mínimos y encontrar salidas conjuntas”.

Por ahora, se mantienen las dudas sobre cómo se dará el debate, especialmente con unas tensiones crecientes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

