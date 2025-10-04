¿Qué es un comodato? Lo que hay que saber detrás de la devolución de armas a EE. UU.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

En medio del choque entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump tras la revocación de la visa al mandatario colombiano, trascendió que Estados Unidos había pedido la devolución de las armas en comodato al Ejecutivo de Colombia. Así lo anunció el mismo presidente a través de un trino publicado el pasado martes, detrás del cual no hubo mayor información sino hasta este viernes.

“Estados Unidos decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esas eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos. Sin embargo, Colombia ayudará a todo pueblo que requiere nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país”, aseguró en su cuenta de X.

Varias carteras declinaron comentar sobre la devolución. El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que remitiría la información a la Cancillería, y desde el Ministerio de Exteriores, cuando El Espectador indagó sobre el trasfondo de esa solicitud de Estados Unidos, respondieron que se trataba de una cuestión que correspondía a la cartera de Defensa.

La aclaración llegó hasta este viernes, en palabras del mismo presidente Petro. En su discurso en la ceremonia de ascenso del nivel ejecutivo y el ingreso al grado de subintendentes de un personal de patrulleros de la Policía Nacional, aclaró tanto la cantidad de armamento entregado como las implicaciones de esta petición por parte de EE. UU.

Se trataba de 150 armas, en su mayoría fusiles, que cuidaban la Casa de Nariño, incluyendo el antidron. Todas, según anunció, bajo la figura del comodato.

¿Qué es un comodato?

Un contrato de comodato es, en pocas palabras, un contrato de préstamo de uso completamente gratuito. De acuerdo con el Ministerio de Justicia colombiano, en el derecho civil, “este tipo de contrato permite que el comodatario use y disfrute el bien, con la condición de devolverlo en el estado en que lo recibió”.

Los términos de ese convenio son, por el momento, desconocidas, pero ya generaron un cambio en la forma en la que opera la Casa de Nariño para la protección del mandatario. De acuerdo con Petro, “el batallón guardia presidencial asumió las funciones, porque a la Policía la desarmaron porque esas armas no eran de Colombia".

“La orden que di es que se la entregaran allá a la embajada. Hay que tener dignidad. Todas, hasta la última, no las necesitamos”, apuntó el jefe de Estado.

El mismo presidente ha reconocido que esta solicitud se da en medio de las tensiones crecientes entre ambas administraciones. En todo caso, el ministro de Defensa, según conoció este diario, tiene previsto un viaje a Washington en los próximos días para profundizar la cooperación bilateral.

