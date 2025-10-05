Gobierno Petro mantiene negociaciones con Venezuela para liberar colombianos detenidos

La canciller Rosa Villavicencio dijo que se están adelantando los diálogos diplomáticos para asegurar la liberación de los colombianos detenidos. Foto: Óscar Pérez

Tras las diversas denuncias que han tocado a la Cancillería por la situación de los colombianos detenidos en Venezuela, la ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, se pronunció sobre las gestiones que se están adelantando para asegurar su libertad. Desde Madrid, España, en donde se encuentra para una visita oficial, aseguró que están en negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

La canciller afirmó que han solicitado al Palacio de Miraflores garantizar el debido proceso a los connacionales y reveló que tuvieron una reunión con todos los familiares. Allí, se comprometieron a “a hacer todas las acciones que en derecho internacional humanitario haya que hacer para que puedan tener un debido proceso”.

“Por supuesto que nosotros estamos, en este caso de estas detenciones arbitrarias, llamando para que puedan ser liberadas estas personas que están detenidas en Venezuela”, le dijo a Noticias RCN.

De acuerdo con la jefa de la cartera de Exteriores, están tomando como ejemplo las negociaciones que se llevaron a cabo entre Washington y Caracas, que derivaron en la liberación de seis ciudadanos estadounidenses.

La relación entre Colombia y Venezuela ha sido materia de controversia a nivel nacional, especialmente por los guiños que le ha dado la Casa de Nariño al régimen de Maduro. Tanto la canciller como el presidente Gustavo Petro han señalado que no reconocen el resultado de las elecciones que le dieron la victoria al actual jefe del Estado venezolano, pero desde el Gobierno colombiano han negado la existencia del “Cartel de los Soles”, que varios líderes latinoamericanos han calificado de “terrorista” y cuyo liderazgo le sindican, desde EE. UU., a Maduro.

Más allá de eso, Petro ha sostenido que no romperán relaciones y ha defendido la soberanía de Venezuela frente al despliegue militar de Estados Unidos en las costas cercanas del Caribe.

