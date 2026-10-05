Registraduría despliega estrategia de identificación en regiones antes de elecciones de 2027

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A partir del 6 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciará un despliegue estratégico de identificación de ciudadanos en regiones apartadas antes de las elecciones de 2027, donde se elegirán nuevos concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones. Las actividades irán hasta el 9 de octubre en la llamada "Semana del Derecho a la Identificación" en la cual acercarán los servicios de registro civil e identificación a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
La iniciativa llegará a diez departamentos e igual número de municipios, corregimientos o comunidades focalizadas, donde se proyecta atender a más de 4.000 personas durante cuatro días de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los departamentos donde estarán serán Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guainía, Meta, Nariño, Risaralda y Sucre, donde esperan poder atender a más de 4300 personas.
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Durante esta semana, las comunidades tendrán acceso a diferentes servicios como la inscripción de registros civiles de nacimiento, la expedición por primera vez y el duplicado de la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía, la corrección de datos biográficos, entre otros. Y se brindará orientación sobre la oferta institucional de la Registraduría y las rutas de acceso a los servicios.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró que esta iniciativa ocurre para que las personas que no cuentan con un documento de identidad puedan acceder a estos sin tanto trámite: “La identificación es la puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos constitucionales como la salud y la educación, así como para el acceso a diferentes servicios y programas del Estado. Por eso, desde la Registraduría seguimos desarrollando estrategias para acercar nuestros servicios a las comunidades más vulnerables”, indicó.
Esta iniciativa ocurre cuando el ente encargado de las elecciones empieza a organizar la logística para unas elecciones donde se elegirán 1102 alcaldes, 32 gobernadores, 12 072 concejales, 418 diputados y 6885 ediles.
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