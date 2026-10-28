Registraduría reveló fechas clave para las elecciones 2027: esto es lo que tiene que saber

Este calendario marcará la ruta a seguir durante el próximo año y que comprende uno de los últimos actos clave liderado por…

La Registraduría reveló las fechas clave para las elecciones regionales de 2027. El calendario electoral fue revelado este miércoles por el registrador Nacional Hernán Penagos, con lo que da apertura a esa carrera por el poder el los 32 departamentos del país y que abre un nuevo pulso que se sellará el 31 de octubre de 2027 a la hora que la ciudadanía salga a elegir ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.

Este calendario marcará la ruta a seguir durante el próximo año y que comprende uno de los últimos actos clave liderado por Penagos, quien culminará su mandato en poco más de un año. Ese panorama también se marca por los movimientos que desde todos los sectores políticos han emprendido para su organización interna de cara a estos comicios que incluso tocarán directamente a la Casa de Nariño. Y es que las regionales se suelen leer como una suerte de termómetro para el mandatario nacional y del que el presidente Abelardo de la Espriella no quiere ser ajeno.

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En ese mismo acto la Misión de Observación Electoral (MOE) entregó recomendaciones y alertas tempranas sobre la conversación digital del país en la jornada electoral del próximo año. Además, se estableció que quienes quieran inscribirse en otro lugar de votación por cambio de residencia, pueden hacerlo desde este sábado hasta el próximo 31 de agosto de 2027. También se conocieron las fechas límite para la inscripción de candidatos y la publicación de lo jurados de votación. Las fechas claves para las elecciones regionales, que serán el próximo 31 de octubre de 2027, son estas:

31 de octubre de 2026: Inicia tanto la inscripción de ciudadanos que quieran votar por cambio de domicilio como la inscripción de comités que busquen el aval a través de grupos significativos de ciudadanos.

Inicia tanto la inscripción de ciudadanos que quieran votar por cambio de domicilio como la inscripción de comités que busquen el aval a través de grupos significativos de ciudadanos. 30 de junio de 2027: Inicia el periodo de inscripción de candidatos y listas; vence el tiempo para registrar los comités de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y se suspende la incorporación de cédulas expedidas por primera vez al censo electoral para consolidar la lista de sufragantes.

Inicia el periodo de inscripción de candidatos y listas; vence el tiempo para registrar los comités de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y se suspende la incorporación de cédulas expedidas por primera vez al censo electoral para consolidar la lista de sufragantes. 31 de julio de 2027: Inicia el uso del espacio público para propaganda electoral al tiempo que se publica el Censo Electoral y se vencen los periodos para inscribir listas de candidatos, candidatos y la entrega de firmas de los comités de recolección.

Inicia el uso del espacio público para propaganda electoral al tiempo que se publica el Censo Electoral y se vencen los periodos para inscribir listas de candidatos, candidatos y la entrega de firmas de los comités de recolección. 5 de agosto de 2027: Determinación de los lugares de las mesas de votación por acuerdo entre los registradores y los mandatarios locales e inicio de la propaganda política a través de los medios de comunicación.

Determinación de los lugares de las mesas de votación por acuerdo entre los registradores y los mandatarios locales e inicio de la propaganda política a través de los medios de comunicación. 6 de agosto de 2027: Último día para modificación de candidatos y listas de candidatos por renuncia o no aceptación.

Último día para modificación de candidatos y listas de candidatos por renuncia o no aceptación. 16 de octubre de 2027: Último día para realizar el sorteo y la publicación del listado de jurados de votación.

Último día para realizar el sorteo y la publicación del listado de jurados de votación. 31 de octubre de 2027: Fecha de las elecciones regionales de 2027.

El registrador Hernán Penagos se refirió al plan alertado en su contra por el ministro de Justicia, Iván Cancino. "Estoy tranquilo", aseguró. pic.twitter.com/suaOd5oozY — El Espectador (@elespectador) October 28, 2026

El calendario electoral es clave para que los partidos puedan proyectar sus ejercicios internos para seleccionar a los candidatos a alcaldías y gobernaciones, además de conformar las listas para las corporaciones locales de concejos y asambleas departamentales. También es clave para la ciudadanía, que ya conoce que tiene hasta el 31 de agosto de 2027 para inscribirse por cambio de residencia.

Con las fechas fijas sobre las próximas regionales, la MOE realizó una serie de recomendaciones con base en un informe en el que analizaron la conversión digital durante las elecciones presidenciales de 2027. La organización recomendó “fortalecer el monitoreo temprano, la protección diferencial, la información electoral oportuna, el respaldo al periodismo local, la alfabetización mediática”.

Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE, señaló que la conversación sobre la confrontación política “trascendió el insulto convencional para articularse con narrativas de deslegitimación y estigmatización política”. Con más de 26 mil publicaciones revisadas por la Misión, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), advierten que más de la mitad de las publicaciones catalogadas como “discursos ofensivos o de odio” fueron “violencias basadas en género facilitadas por la tecnología”.

Este es el calendario electoral para las regionales de 2027:

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