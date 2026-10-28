“Las noticias falsas están generando hostilidad y odio”: Registrador tras amenazas de muerte

Lo que dijo el funcionario es que el ministro de Justicia, Iván Cancino, le informó sobre las amenazas y que así mismo se le notificó de un refuerzo a su equipo de seguridad. Además, confirmó que se abrió un expediente penal para determinar quiénes son los responsables detrás de…

El registrador Nacional, Hernán Penagos, se pronunció este miércoles por las amenazas de muerte en su contra, las cuales fueron advertidas por el Gobierno y la Fiscalía. De acuerdo con la información que se reveló esta misma semana, la alerta partió desde una cárcel.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lo que dijo el funcionario es que el ministro de Justicia, Iván Cancino, le informó sobre las amenazas y que así mismo se le notificó de un refuerzo a su equipo de seguridad. Además, confirmó que se abrió un expediente penal para determinar quiénes son los responsables detrás de las intimidaciones.

Publicidad

Más información: Pacto apunta a cita nacional por su renovación en medio de escándalos que golpean a Petro

“Hay un equipo muy grande y lo que nos corresponde es cumplir nuestro deber y echar para adelante”, precisó Penagos, quien agregó que “lo que he recibido es la información que me brindó el ministro de Justicia”.

Si bien no hizo referencias directas a quiénes podrían eventualmente estar detrás de las amenazas, el registrador Nacional sí fue enfático en que hay sectores interesados en divulgar información falsa que al final cala en la sociedad y puede dar paso a acciones violentas.

Le puede interesar

Consulte aquí: “La Colombia de Petro terminó”: Fuad Char tiró línea sobre lo que viene para Cambio Radical

Recordó que eso ya se vivió en procesos electorales pasados y puso como ejemplo la quema de la sede del organismo electoral en Gamarra (Cesar), hecho delictivo que se registró en octubre de 2023 y le costó la vida a una funcionaria.

“La desinformación y las noticias falsas están generando mucha hostilidad en la sociedad, y también resentimiento y odio”, agregó Penagos.

Es de su interés: Congreso apoya el control político pese a las críticas del gabinete de De la Espriella

Estas declaraciones las entregó este 28 de octubre desde el colegio Nuestra Señora del Pilar, en Bogotá, donde presentó el calendario electoral para los comicios regionales de 2027.

En ese sentido, de acuerdo con el registrador, este 31 de octubre arranca formalmente la notificación de ciudadanos que quieran votar y deban notificar cambio de domicilio; además, precisó que el 31 de julio del próximo año se cierra el plazo para que quienes buscan aspirar a gobernaciones, alcaldía, asambleas, concejos y juntas locales se puedan inscribir. La votación será el 31 de octubre de 2027.

Otros hechos: Thomas Greg vuelve a expedir pasaportes con De la Espriella tras "reversazo" de nuevo modelo

“Desde el 31 de octubre de este año, la ciudadanía podrá inscribirse, si lo requiere, para actualizar su lugar de votación. Además, el 30 de junio de 2027 comenzará la inscripción de candidatos, una etapa clave en la preparación de estos comicios”, aclaró Penagos en torno a los tiempos electorales que se avecinan.

El registrador Hernán Penagos se refirió al plan alertado en su contra por el ministro de Justicia, Iván Cancino. "Estoy tranquilo", aseguró. pic.twitter.com/suaOd5oozY — El Espectador (@elespectador) October 28, 2026

Este es el calendario electoral para las regionales de 2027:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.