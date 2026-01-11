Registraduría se pronunciará sobre constituyente la próxima semana

Un grupo de nueve personas radicó el comité que recolectará las firmas para una Asamblea Constituyente. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la radicación del comité para la recolección de firmas de la Asamblea Nacional Constituyente —que cuenta con el guiño del presidente Gustavo Petro—, la Registraduría se pronunciaría en las próximas semanas y será la encargada de emitir concepto sobre este proceso, que inició a finales del año pasado y que acompañó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

La entidad, bajo la dirección de Hernán Penagos, se encuentra revisando todo el proceso de esta convocatoria y, si verifica que cumple los requisitos legales, procederá a expedir las planillas para iniciar la recolección de firmas. En el Gobierno, que si bien no puede estar involucrado de forma directa en el proceso, espera recolectar 10 millones de firmas, aunque la ley exige un mínimo de 2,5 millones.

Contexto sobre el tema: Radicación de comité volvió a encender el debate sobre las elecciones y la constituyente

El comité que impulsará la recolección de firmas de la Asamblea Nacional Constituyente radicó el pasado 26 de diciembre el proyecto ante la Registraduría Nacional. El ente registrador cuenta con 15 días hábiles, tras haber aprobado el comité, para entregar los formularios oficiales y que se pueda dar inicio a la recolección de firmas; por lo que debería responder en la segunda o tercera semana de enero.

Aunque el proceso fue encabezado por organizaciones sociales y sectores sindicales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, estuvo presente en la radicación del comité a finales de diciembre como “delegado” del Gobierno.

Le puede interesar: Polémica por contrato de COP 10.000 millones para la defensa internacional del Gobierno

“Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto, con el desafío de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean diez millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente, el mandato suficiente para que el próximo Congreso de la República, a partir del 20 de julio, examine esta iniciativa popular legislativa, la apruebe y el poder constituyente de los colombianos y colombianas se pueda expresar para abocar las reformas”, aseguró Sanguino.

A pesar de las manifestaciones por parte del presidente de que no se hará una Asamblea Constituyente en época electoral, las fechas no parecen cuadrar. Frente a eso el ministro del Interior, Armando Benedetti, le dijo a El Espectador que “hay que estar pendiente en estos meses de los sectores sociales que presentaron el proyecto de ley ante la Registraduría, pues con el formulario que les den es que se deben recoger las firmas”.

La constituyente no se hará en época electoral.



Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses.



Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la… https://t.co/Pot8fuzR8Z — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2025

Sin embargo, desde la oposición esta iniciativa genera cada vez más ruido. El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en oponerse, en un video en sus redes sociales apuntó que “ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19 pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) se mostró en contra de este proceso y explicó que, aunque desde su perspectiva el país necesita varias reformas, no necesita una constituyente.

“El presidente Petro quiere ser candidato en el 2030, es un hombre joven y la recolección de firmas supuestamente de una constituyente de iniciativa ciudadana, porque en realidad es del gobierno, es campaña. Claramente es la agenda para que el presidente pueda volver a competir y revivir la reelección”, manifestó la senadora del partido Verde.

Lea también: Detrás de los reflectores: el país no dejó de moverse en medio de las tensiones con EE. UU.

Otras figuras que se opusieron a este proceso fueron los candidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, quienes comentaron estar de de acuerdo en que la actual Carta Política es la “más incluyente y más liberal” y señalaron que buscan defender el Estado de Derecho.

Así como el candidato Sergio Fajardo, quien la catalogó como “otra trampa sacada del bolsillo para aumentar la polarización y ocultar el fracaso del gobierno de Petro que prometió un cambio, que no pasó del despelote, el caos y la corrupción”.

Asamblea Constituyente: ¡NO! de ninguna manera. Otra TRAMPA sacada del bolsillo para aumentar la polarización y ocultar el fracaso del gobierno de Petro que prometió un cambio, que no pasó del despelote, el caos y la corrupción. Por eso estamos construyendo una NUEVA MAYORÍA que… https://t.co/nnnHpGn4LK — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 26, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.