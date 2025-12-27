Logo El Espectador
Radicación de comité volvió a encender el debate sobre las elecciones y la constituyente

Desde todos los sectores políticos se pronunciaron sobre la iniciativa ciudadana que ha respaldado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la oposición señalan que se trata de una estrategia electoral, mientras que el oficialismo insiste en que buscará profundizar las reformas.

Redacción Política
27 de diciembre de 2025 - 07:56 p. m.
Un grupo de nueve personas radicó el comité que recolectará las firmas para una Asamblea Constituyente.
Un grupo de nueve personas radicó el comité que recolectará las firmas para una Asamblea Constituyente.
Foto: Archivo Particular
En las 24 horas que siguieron la radicación del comité que busca recolectar las firmas para impulsar una nueva Asamblea Nacional Constituyente llegó una ola de reacciones sobre la iniciativa que tiene el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo entró en el debate electoral que comenzará en forma el próximo año y que tiene como primera fecha clave las elecciones legislativas.

“El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”, dijo el mandatario, uno de los primeros en reaccionar.

En esa radicación también estuvo presente el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien afirmó que se encontraba allí como “delegado” del Gobierno por su cercanía con los sectores sindicales y organizaciones sociales. Este viernes, calificó al Congreso de “mezquino y tacaño” y afirmó que es el único responsable de “la necesidad de acudir al poder constituyente”.

“Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto, con el desafío de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean diez millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente, el mandato suficiente para que el próximo Congreso de la República, a partir del 20 de julio, examine esta iniciativa popular legislativa, la aprueben y el poder constituyente de los colombianos y colombianas se pueda expresar para abocar las reformas”, aseguró.

Desde la oposición, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) criticó al jefe de Estado y lo señaló de buscar socavar las instituciones. Apuntó que “no existe ninguna evidencia que indique que la Constitución del 91 es un obstáculo para el progreso de Colombia” y “los problemas se solucionan haciendo, y no escribiendo”. El representante de la misma agrupación Andrés Forero agregó que el mandatario “anda haciendo politiquería con una constituyente”.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19 pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, apuntó el expresidente Álvaro Uribe, su líder político.

Los integrantes de La Gran Consulta (Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo) también rechazaron la iniciativa. Todos estuvieron de acuerdo en que la actual Carta Política es la “más incluyente y más liberal” y señalaron que buscan defender el Estado de Derecho.

“Otra trampa sacada del bolsillo para aumentar la polarización y ocultar el fracaso del gobierno de Petro que prometió un cambio, que no pasó del despelote, el caos y la corrupción. Por eso estamos construyendo una nueva mayoría que rompa la polarización de los extremos, que construya acuerdos y consensos y dé un paso adelante”, dijo por su lado el candidato presidencial Sergio Fajardo.

El representante del Pacto Histórico Alejandro Toro señaló que la constituyente “nace de la rabia del pueblo cansado de abusos” y apuntó que quiere avanzar " en las reformas de salud y la jurisdicción agraria".

El mandatario también volvió a responder frente a las críticas y agregó que la constituyente no se hará en su gobierno. En esa línea, dijo que “hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto”.

Según conoció este diario, los nueve promotores de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente son Armando Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García, José Luis Silva, Lían Ghelly Herrera, Yesenia Moreno y Luis Alfredo Grimaldo.

