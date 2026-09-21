 

Publicidad

Restrepo afianza ruta para "agilizar el Estado" desde Naciones Unidas ¿De qué se trata?

El vicepresidente José Manuel Restrepo está en la tarea de hacer más eficiente el sistema estatal y reducir los trámites "innecesarios". Desde la ONU ha avanzado en este asunto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
21 de septiembre de 2026 – 11:47 a. m.
AME3594. LIMA (PERÚ), 27/07/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, hablando con el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, este lunes en Lima (Perú). Paraguay y el Gobierno entrante de Colombia acordaron fortalecer las relaciones bilaterales y económicas con miras a generar nuevas inversiones entre ambos países, durante una reunión entre Peña, y Restrepo, sostenida en la víspera de la investidura de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori. EFE/ Presidencia de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El vicepresidente lidera la comitiva que viajó a la Organización de Naciones Unidas.
Foto: EFE - Presidencia de Paraguay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vicepresidente José Manuel Restrepo está trabajando en la tarea que le designó el presidente Abelardo de la Espriella para "hacer más ágil y eficiente el Estado". Entre las funciones que se le otorgaron. Restrepo debe "destrabar a Colombia" y reducir los trámites que "perjudican al sector productivo", tema que fue tratado este lunes en una reunión con más de 40 empresarios en Nueva York.

"Aquí hablamos de los caminos que hemos seguido, la definición de incentivos y beneficios de estabilidad jurídica para la inversión, el tener un portafolio de proyectos de inversión debidamente estructurado y el simplificar tanta traba trámite que le hace la vida imposible al sector productivo. Muy bien recibido este mensaje por parte del empresariado del mundo y norteamericano y muchos de ellos ya con el interés de invertir aún más en nuestro país", dijo Restrepo.

Lea: ¿Reducir el presupuesto de la JEP?: así está el pulso de la propuesta en el Congreso

Además, aseguró: "Tenemos absolutamente claro que para que Colombia crezca necesitamos más inversión privada. No podemos crecer sobre la base de sobreendeudamiento, exceso fiscal, derroche fiscal, aumento de gasto público. Eso no es sostenible. Siendo conscientes de esa realidad, el único camino es aumentar la inversión privada y es lo que venimos haciendo en el gobierno Abelardo de la Espriella. Cómo atraer más inversión del mundo y cómo fortalecer la capacidad de inversión también a nivel local. Es la única forma para crecer de manera importante y aumentar el recaudo tributario y la inversión social".

Las dos primeras acciones concretas, en materia de reducción de trámites, ya se dieron desde el Ejecutivo y en el tintero hay otras que no tardarán en realizarse. Se trata de modificaciones en la consulta previa y la construcción de un nuevo Código de Tránsito, temas que se separan de los decretos firmados por el presidente en el marco de la emergencia económica desatada por el terremoto del 10 de agosto y que le dieron potestad para simplificar procesos de manera temporal con la intención de ayudar a los damnificados.

Puede interesarle: "En muchas entidades hay politiquería y derroche": ministro del Interior, Rodrigo Lara

Entre las promesas de su campaña, y en línea con “destrabar los trámites” y reducir el Estado, está el plan de la “gran desregularización”, con la que se planteó en su momento revisar “ineficiencias” en el Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario, varias superintendencias, cámaras de comercio, el sistema de notariado y registro, etcétera. El objetivo va más allá de identificar asuntos como la duplicidad de funciones y se centra en reducir el gasto de funcionamiento público.

Volviendo a la reunión que llevó a cabo Restrepo, este aseguró que "Estamos tomando un papel protagónico en el Consejo de Seguridad para abordaje de todas estas crisis que se han dado en materia de seguridad a nivel global. Y tenemos un compromiso también con el apoyo a una humanidad que reclama hoy reivindicar de nuevo el papel del multilateralismo, pero un multilateralismo con resultados, con impacto. Esa es nuestra convicción, siempre respetando obviamente la soberanía del pueblo colombiano, la soberanía de los países. Esa ha sido nuestra estrategia en materia de relaciones internacionales".

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Colombia hoy

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • cesarc655(66636)Hace 2 minutos
    Bla bla bla mientras se alian con Estados genocidas.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido