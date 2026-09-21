Restrepo afianza ruta para "agilizar el Estado" desde Naciones Unidas ¿De qué se trata?

Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vicepresidente José Manuel Restrepo está trabajando en la tarea que le designó el presidente Abelardo de la Espriella para "hacer más ágil y eficiente el Estado". Entre las funciones que se le otorgaron. Restrepo debe "destrabar a Colombia" y reducir los trámites que "perjudican al sector productivo", tema que fue tratado este lunes en una reunión con más de 40 empresarios en Nueva York.

"Aquí hablamos de los caminos que hemos seguido, la definición de incentivos y beneficios de estabilidad jurídica para la inversión, el tener un portafolio de proyectos de inversión debidamente estructurado y el simplificar tanta traba trámite que le hace la vida imposible al sector productivo. Muy bien recibido este mensaje por parte del empresariado del mundo y norteamericano y muchos de ellos ya con el interés de invertir aún más en nuestro país", dijo Restrepo.

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Además, aseguró: "Tenemos absolutamente claro que para que Colombia crezca necesitamos más inversión privada. No podemos crecer sobre la base de sobreendeudamiento, exceso fiscal, derroche fiscal, aumento de gasto público. Eso no es sostenible. Siendo conscientes de esa realidad, el único camino es aumentar la inversión privada y es lo que venimos haciendo en el gobierno Abelardo de la Espriella. Cómo atraer más inversión del mundo y cómo fortalecer la capacidad de inversión también a nivel local. Es la única forma para crecer de manera importante y aumentar el recaudo tributario y la inversión social".

Las dos primeras acciones concretas, en materia de reducción de trámites, ya se dieron desde el Ejecutivo y en el tintero hay otras que no tardarán en realizarse. Se trata de modificaciones en la consulta previa y la construcción de un nuevo Código de Tránsito, temas que se separan de los decretos firmados por el presidente en el marco de la emergencia económica desatada por el terremoto del 10 de agosto y que le dieron potestad para simplificar procesos de manera temporal con la intención de ayudar a los damnificados.

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Entre las promesas de su campaña, y en línea con “destrabar los trámites” y reducir el Estado, está el plan de la “gran desregularización”, con la que se planteó en su momento revisar “ineficiencias” en el Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario, varias superintendencias, cámaras de comercio, el sistema de notariado y registro, etcétera. El objetivo va más allá de identificar asuntos como la duplicidad de funciones y se centra en reducir el gasto de funcionamiento público.

Volviendo a la reunión que llevó a cabo Restrepo, este aseguró que "Estamos tomando un papel protagónico en el Consejo de Seguridad para abordaje de todas estas crisis que se han dado en materia de seguridad a nivel global. Y tenemos un compromiso también con el apoyo a una humanidad que reclama hoy reivindicar de nuevo el papel del multilateralismo, pero un multilateralismo con resultados, con impacto. Esa es nuestra convicción, siempre respetando obviamente la soberanía del pueblo colombiano, la soberanía de los países. Esa ha sido nuestra estrategia en materia de relaciones internacionales".

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