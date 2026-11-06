De la Espriella busca crecer en las regiones mientras mejora su relación con el Congreso

Estas palabras son el paraguas con el que el Gobierno quiere abarcar una narrativa en varios departamentos para…

“Es la primera vez en que las regiones, sus gobernantes y su comunidad no tienen que venir a su comunidad. Nosotros venimos a la Amazonía y vendremos las veces que sea necesario”. Esta fue la frase de cierre del presidente Abelardo de la Espriella durante el encuentro regional de este jueves en Leticia (Amazonía) para la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que espera ser presentado ante el Congreso en marzo de 2027.

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Estas palabras son el paraguas con el que el Gobierno quiere abarcar una narrativa en varios departamentos para lograr su cometido de ser una administración que trabaja desde las periferias a través de una estrategia para aumentar su dominio político de cara a las regionales de 2027. Una narrativa que se conecta con los encuentros junto a congresistas para avanzar con la agenda del Gobierno en el Capitolio.

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Empezamos el último encuentro de la ruta. En Leticia se instalan las Mesas Milagro para escuchar lo que necesita la Amazonía: sus comunidades, sus ríos, sus fronteras. Cada propuesta será insumo del Plan Nacional de Desarrollo. Así #SeLevanta #LaPatriaMilagro 🇨🇴 pic.twitter.com/hRef24YNzD — Departamento Nacional de Planeación (@DNP_Colombia) November 5, 2026

Al menos una docena de encuentros se realizaron en el último mes para construir desde las regiones el articulado de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo, a través de mesas de trabajo con los sectores económicos y sociales. Este es un camino que se cruzó con las paradas del presidente Abelardo de la Espriella en “El Milagro de las Regiones”.

El 6 de octubre arrancó la gira del Departamento Nacional de Planeación (DNP) inaugurada por el mismo De la Espriella desde Pereira para impulsar su apoyo a los departamentos más afectados por el terremoto; aunque no estuvo presente en 14 de los 16 encuentros, sí asistió al cierre oficial este 5 de noviembre que fue precisamente la cita Leticia.

Tras finalizar los diálogos, se presentaron casi 3.000 proyectos con un valor reportado de COP 566,9 billones que serán contemplados en el PND de los próximos cuatro años, a partir de 854 iniciativas construidas en las mesas y 1.813 proposiciones a través de la herramienta virtual llamada “Buzón Digital”, que provienen en su mayoría de las zonas rurales.

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Solo en la región Amazonía —donde ganó en su mayoría Iván Cepeda en segunda vuelta— el presidente De la Espriella ahora prometió construir aeropuertos en San José del Guaviare e Inírida, un centro logístico fluvial y aéreo en Leticia, en búsqueda de mejorar su relación con una nueva narrativa en la que el desarrollo económico conviva con la protección ambiental.

Y, a pesar de que no visitó cada una de las mesas de trabajo, estuvo presente en regiones en días contiguos a las mesas de trabajo para el PND en medio de su estrategia para escuchar necesidades regionales y desarrollar consejos de seguridad. Estos fueron los casos de San Andrés, Arauca o Norte de Santander, donde confrontó a los mandatarios locales por su manejo de los recursos públicos, sus estrategias de seguridad e incluso llegó a insinuar una relación con los grupos criminales que se encuentran en el oriente del país.

Tras estos incidentes, existe una precaución incesante entre los mandatarios locales en cada una de las visitas del jefe de Estado a los territorios, por los señalamientos que les pueda hacer De la Espriella en público para viralizarlos en redes e incluso algunos han empezado a prepararse si llega a ocurrir alguno de estos hechos. Esto se lo confirmaron dos gobernadores a El Espectador. Además, desde los territorios llaman a estos episodios como “emboscadas” y los leen como una herramienta electoral del presidente para consolidar su chapa de anticorrupción.

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De hecho, tanto Arauca como Norte de Santander fueron de los que más votos le pusieron al entonces candidato en la segunda vuelta; y ciertas figuras locales empiezan a utilizar las visitas del presidente y sus choques con los mandatarios para impulsar candidaturas por Defensores de la Patria en las próximas elecciones.

Este despliegue por las regiones empieza a tocar el Congreso también, especialmente tras la presencia de varios parlamentarios en estos eventos del presidente. El primero de ellos fue en su tierra, Córdoba, durante la presentación de la ruta entre Montería y Ciudad de Panamá en la que se encontraron el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, y los congresistas Marcos Daniel Pineda, Ana Paola Soto, David Barguil.

Lo mismo ocurrió en un evento en Barranquilla junto al alcalde Alejandro Char, donde incluso destacó el trabajo de la bancada de Cambio Radical, especialmente del representante Estefanel Gutiérrez, a quien le dijo: “La estás haciendo muy bien. Orgulloso de lo que estás haciendo”. Como contó El Espectador, en esta región, el nombre del parlamentario sonó con fuerza para medirse en las urnas por la alcaldía de la capital del Atlántico, aunque esto no terminó de concretarse.

El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 tiene que convertirse en una hoja de ruta de obras, inversión, empleo y oportunidades reales para los colombianos.



Desde el Eje Cafetero estamos definiendo prioridades y proyectos capaces de transformar la región: mejor conectividad,… pic.twitter.com/r8ucOZxlgh — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

Y el último fue este sábado en la Casa de Huéspedes de Cartagena, donde reunió a alcaldes, gobernadores y congresistas para explicarles la ley de rescate fiscal. Entre los nombres estaban los presidentes de ambas cámaras, Nicolás Barguil y Honorio Henríquez; el conservador David Barguil, el liberal Lidio García y Enrique Gómez de Salvación Nacional. Así como gobernadores del Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Atlántico, así como los alcaldes de las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali.

Esta ruta de reuniones encontrará un punto común el próximo 7 de noviembre en Barranquilla sobre el mediodía. Allí será el primer encuentro oficial entre las comisiones económicas del Congreso y De la Espriella en la sede alterna de la Presidencia, donde discutirá con sus miembros la viabilidad de la ley de rescate fiscal que cuenta con poco ambiente en el Legislativo durante los últimos días, especialmente por el aumento de los impuestos a los alimentos y que afecten a la clase media.

El representante John Edgar Pérez, de la Comisión Cuarta, aseguró que la invitación llegó por medio de asesores del Ministerio de Hacienda, con el fin de reunirse con el equipo económico de la Casa de Nariño y así poder plantear sus inquietudes. “Este es un proyecto polémico, de más concertación y por eso seguramente buscan consensos, porque hay temas que preocupan siendo conscientes de la necesidad de una ley de rescate”, señaló en diálogo con este diario.

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Este mismo encuentro podría ser también la presentación oficial del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año, para aprobarla a como dé lugar.

El nuevo habitante de La Giralda ya inició las llamadas con las bancadas de Gobierno para tantear la relación que dejó Lara con estas. Una de las primeras de estas fue al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la mañana de este 5 de noviembre, antes de la reunión que tuvo el exmandatario con la bancada del Centro Democrático.

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El presidente sabe que se juega su capital político con esta ley fiscal, especialmente ad portas de una elección regional donde la oposición buscará tomar varios bastiones propios y alejarse para hacerle frente en su gobernabilidad los próximos años con alcaldes y gobernadores propios.

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Por lo que desde Palacio son cautos e intentan tender puentes con esos departamentos de forma previa, hablando de una campaña anticipada desde el círculo cercano del presidente De la Espriella, un hecho que se pudo ver en los mensajes del presidente de la junta directiva de Ecopetrol y estratega presidencial, Carlos Suárez.

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“Seguiré haciéndolo mientras el Tigre así lo disponga porque ganamos la batalla del 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030 y lo haré como en el 2026, desde la distancia. Lo mío no son las intrigas de los áulicos; los aduladores serviles son el pasado, el servicio al ciudadano es el presente. Yo me quedo con el Pueblo que es sabio; la época de los cortesanos se acabó”, señaló Suárez hace un par de semanas.

Y aunque De la Espriella cierre sus filas sobre las propuestas del Plan de Desarrollo que podría traerle réditos en las regiones, no baja la guardia frente a los ataques de la oposición en estos mismos lugares mientras construye conexiones pensando en ampliar el poder de su proyecto político el próximo año y mantener el que tiene haciendo caminar al Congreso en su primer año.

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