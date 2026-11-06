 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De la Espriella busca crecer en las regiones mientras mejora su relación con el Congreso

El jefe de Estado comienza encuentros directos con líderes del Legislativo. En paralelo, se realizaron 16 encuentros regionales para construir un Plan Nacional de Desarrollo sobre el cual ya hay casi 3.000 propuestas. Las elecciones de 2027 están en la mira de todos los sectores políticos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella en el último encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en Leticia (Amazonas).
El presidente Abelardo de la Espriella en el último encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en Leticia (Amazonas).
Foto: Presidencia de Colombia

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

“Es la primera vez en que las regiones, sus gobernantes y su comunidad no tienen que venir a su comunidad. Nosotros venimos a la Amazonía y vendremos las veces que sea necesario”. Esta fue la frase de cierre del presidente Abelardo de la Espriella durante el encuentro regional de este jueves en Leticia (Amazonía) para la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que espera ser presentado ante el Congreso en marzo de 2027.

Estas palabras son el paraguas con el que el Gobierno quiere abarcar una narrativa en varios departamentos para…

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Colombia hoy

Congreso

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política

Regiones
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Carlos Federico(ar680)Hace 3 horas
    A repartir mermelada se dijo!
  • Alvaro(63032)Hace 5 horas
    Cuándo dejará de jugar al soldadito y a la guerra ? Que le pida al niño Dios un videojuego de guerra dónde dispare y se vista de soldado con radio, camuflado . El presidente corroncho todos los días le sale mal la actuación. Lo peor apenas comienza .
  • ERWIN(18151)Hace 5 horas
    Ojala llegue sin la pistola..da miedo..y la plata de las donaciones?
  • Carmen(d6co2)Hace 6 horas
    Según este artículo, algunos mandatarios locales están preocupados por los señalamientos que el presidente pueda hacer sobre ellos. El que no debe no teme. Si han actuado bien, honestamente, no tienen porque tener ningún temor. El que tiene temor es porque ha hecho cosas torcidas y merece que su actuación sea informada públicamente y castigada como es debido.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido