Rivera pide a presidente del Senado cumplir con fallo que crea curules de paz

Guillermo Rivera sigue empujando el largo proceso para que se creen las 16 curules de las víctimas, como dicta el Acuerdo de Paz. El veedor distrital fue ministro del Interior en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y después de haber ocupado ese cargo se convirtió en una de las figuras importantes que han estado pendiente de las circunscripciones que, hasta hace unas semanas, transitaron un camino judicial que las revivió, esto luego de que el Congreso las hundiera en 2017.

(Contexto: Victoria para las víctimas: Corte Constitucional revive las curules de paz en el legislativo)

Este año, la Corte Constitucional avaló su creación y luego el Consejo de Estado respaldó su decisión. ¿Cómo? La Sala Primera del tribunal de lo contencioso administrativo declaró la nulidad del acto que negaba el acto legislativo 017 de 2017 Cámara-005 de 2017 Senado, que creaba estas circunscripciones. La sentencia del Consejo de Estado dice que ahora el presidente del Senado, que para esta última legislatura terminó siendo Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, debe enviar dicho acto legislativo al presidente Iván Duque, para su promulgación y posterior control de constitucionalidad.

El fallo indica que Gómez debe hacerlo de manera inmediata, sin embargo aún no lo ha hecho. “Claramente la orden judicial no deja margen a ninguna duda sobre lo que debe hacerse para su cumplimiento, razón por la cual solicito se informe tanto al suscrito como a la opinión pública, con claridad, las actuaciones adelantadas por usted para el cumplimiento del fallo”, pidió Rivera en una carta enviada a Gómez. El conservador no se ha pronunciado al respecto.

(Conozca: “Vamos a insistir”: radican nuevamente proyecto de especialidad agraria)

Cabe recordar que el caso llegó a la Corte Constitucional luego de una serie de decisiones judiciales derivadas de la acción de tutela que presentó el senador Roy Barreras en contra de la mesa directiva del Senado, por haber hundido estas curules para las víctimas, un punto crucial del Acuerdo de Paz. En primera instancia, el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá negó sus pretensiones. En agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión y con ello llegó al alto tribunal que el 21 de mayo pasado le dio el espaldarazo no solo a su documento sino a las víctimas del conflicto.

Parte del país, a favor de que las víctimas del conflicto armado tengan escaños en el Congreso, celebró la decisión pues es una victoria para las más de nueve millones de víctimas. Entre ellos, el propio Rivera, y congresistas como Barreras, Feliciano Valencia, e Iván Cepeda, todos parlamentarios opositores al Gobierno. No obstante, para que estas puedan tener espacio en la Cámara de Representantes, es indispensable el paso que debe dar Gómez.