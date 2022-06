Rodrigo Lara Restrepo también renunció al Nuevo Liberalismo

Lara ha dicho varias veces que los hermanos Galán convirtieron al Nuevo Liberalismo en una “famiempresa electoral". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los hermanos Galán se quedan cada vez más solos en el Nuevo Liberalismo (NL). Una nueva renuncia sacudió este viernes las toldas de la colectividad fundada por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, que revivió en agosto del año pasado por una sentencia de la Corte Constitucional. Se trata de Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro Lara Bonilla, quien mediante una carta anunció su decisión de abandonar el partido. “Desde otro espacio defenderemos el legado de quienes en otrora inspiraron y forjaron el partido” escribió el senador en sus redes sociales, donde hizo pública su carta de renuncia.

En la misiva dirigida a los hermanos Galán el senador sugirió que el partido no estaba concentrado en los problemas de los colombianos. Aunque no quiso entrar en detalles sobre los hechos recientes que han difuminado el papel del NL en la actual coyuntura política, como la decisión de acompañar la candidatura de Rodolfo Hernández en detrimento de lo que sugerían varias voces al interior del partido, Lara destacó que “los errores deben servirnos de guía para no repetir las malas decisiones”.

“Siempre he pensado que cuando hemos tomado la decisión de dedicar nuestra vida al servicio del país, nuestra mente y nuestros esfuerzos deben concentrarse en los problemas que agobian en el presente a los colombianos y en consagrar todo nuestro espíritu a la realización de los sueños futuros que nos unen como nación”, escribió Lara en su carta de renuncia.

De acuerdo con el senador, “nunca se imaginó” abandonar la colectividad que su padre cofundó en los azarosos años 80, aún menos después de “la esperanza que sentimos tantos tras la restauración de la personería jurídica del partido”.

Lara anunció que mantendrá sus esfuerzos políticos, siguiendo las “ideas liberales y socialdemócratas, baluartes de una democracia incluyente, real y participativa”. También manifestó que su renuncia no derivará en rencores con la dirección del partido en cabeza de los Galán, a quienes les pidió reconsiderar el rumbo de la colectividad y les deseo éxitos en su camino político.

Puntualmente, la invitación de Lara fue a transformar “el partido en un espacio en donde quepan todos los colombianos, en particular aquellos que se identifiquen con los valores que definieron al Nuevo Liberalismo histórico de los años ochenta”. La dimisión al partido, señaló Lara, no significa apartarse de la “lucha por la defensa del legado histórico” de su padre y de Luis Carlos Galán.

La cascada de renuncias en el NL tiene su fundamento en la división que hubo por el apoyo para las presidenciales. Apenas 24 horas antes de la renuncia de Lara al partido, Yolanda Perea y Mábel Lara, excandidatas al Senado por la colectividad, también le dijeron adiós al partido al considerar que no estuvo a la altura del momento que vive el país.

Perea y Lara, quienes se apartaron de la decisión institucional de apoyar a Rodolfo Hernández y se fueron con Gustavo Petro, criticaron que el partido haya tomado una postura política frente al Gobierno electo, teniendo en cuenta que no tienen bancada en el Senado y que en la Cámara apenas tienen la curul que ganó Julia Miranda.

“Las directivas del partido no pueden tomar decisiones vinculantes jurídica o políticamente, respecto de declararse en independencia, oposición o hacer parte de la coalición de Gobierno. Cualquier decisión en cualquier sentido, será a título individual, pero no institucional por sustracción de materia”, escribieron las excandidatas en su carta de renuncia.

Ante las dudas sobre el camino que tomaría el Nuevo Liberalismo con el gobierno electo de Gustavo Petro, los militantes que apoyaron esta opción preguntaron a los Galán sobre las posibilidades. Juan Manuel Galán, director de la colectividad, respondió a esto que la posición será institucional y democrática. “La interlocución política que tenga el Nuevo Liberalismo con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su convocatoria para un acuerdo nacional, será institucional y por eso exclusivamente en cabeza del director nacional”, manifestó el mayor de los Galán.