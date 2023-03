Roy Barreras anuncia que señalado de acoso no seguirá en el Canal del Congreso

Roy Barreras anunció que señalado de acoso en el Canal del Congreso no seguirá en su labor. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, hizo serias denuncias en contra de un productor del Canal del Congreso, John Jairo Uribe. En una denuncia a través de sus redes sociales, el congresista expuso las declaraciones de tres personas (Camila Sanclemente, Daniel Sepúlveda y un anónimo) que señalan a Uribe de acoso laboral, sexual y supuestos actos de corrupción.

Tras la denuncia, el senador Roy Barreras se pronunció a través de una carta a Jota Pe Hernández. En primer lugar, el presidente del Senado le agradeció al de la Alianza Verde las revelaciones y que llevara sus señalamientos hasta la Fiscalía. “Esta es la primera denuncia concreta que agradezco haberla hecho pública”, expresó Barreras, que a renglón seguido pidió a las autoridades que adelanten las investigaciones pertinentes.

En segundo orden, Barreras informó que Uribe no es propiamente funcionario del Congreso, “sino que trabaja para una compañía externa que presta sus servicios técnicos al Canal Congreso “. A renglón seguido comentó que ya se pidió que este contratista no siga prestando sus servicios y sea reemplazado hasta que “se conozca la verdad judicial”-

Por último, Roy Barreras aceptó que sí conocía al señalado, como han dejado ver varias fotografías en las que aparece. “Conocemos desde hace 15 años al denunciado, quien en el Partido de la U hizo parte del equipo y se mantuvo allí durante todas las campañas parlamentarias y presidenciales por más de una década”, comentó el senador, que luego señaló que su relación es meramente de plano profesional y laboral.

La denuncia de Hernández:

En un video de 12 minutos, el senador Jota Pe Hernández recopila tres denuncias. Aseguran que Uribe consigue a personas de escasos recursos y con vulnerabilidades para que no presenten mayor resistencia a la hora de acosarlos.

Camila Sanclemente

En el video, la denuncia de Sanclemente es directamente contra John Jairo Uribe, porque aseguran que la acosó laboralmente y la sacó injustificadamente de su trabajo. “Esta persona llega un día y me pide que le presente la carta de renuncia, porque así como me trajo me podía sacar”. Según la expresentadora, Uribe le pidió que la salida fuera por debajo de cuerda y sin llevar el caso a mayores, porque de hacerlo público, asegura ella, se iba a convertir en un tormento. Sanclemente asegura que por las presiones, finalmente tuvo que presentar su carta de renuncia a Canal Congreso.

Daniel Sepúlveda

La segunda denuncia presentada es la del hombre, quien asegura que John Jairo Uribe también lo ha acosado, pero sexualmente. En su relato, Sepúlveda manifiesta que conoce y ha trabajado con Uribe desde hace años en el Partido de la U, en el Congreso y en distintas entidades, y que en varias ocasiones esta persona lo ha chantajeado con sacarlo de su trabajo si no accede a sus pretensiones.

En el video, Sepúlveda también dice que tuvo que renunciar a su trabajo con Uribe, porque supuestamente le pedían entregar una parte de su sueldo, a lo que se negó. En el testimonio, Sepúlveda asegura que esto le costó su trabajo a principios de enero de 2023. Sobre esta supuesta petición de devolver dineros, también habló Camila Sanclemente, quien lo reafirmó. Los exempleados del Congreso manifestaron que el cobro que les hacía Uribe era en efectivo y que para presionarlos le ayudaba su hija, Valeria Uribe.

Víctima anónima

Esta persona asegura que el supuesto acoso de John Jairo Uribe no es algo nuevo. “Esto él lo viene haciendo desde que lo conozco, Partido de la U, ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), la campaña de Roy Barreras, ahorita acá en el Congreso”. Según este relato, Uribe hace contratos grandes a sus empleados, pero que les pide que le devuelvan un monto a una “bodega”, que puede llegar a ser del 50%, según manifiestan las denuncias.

Por otra parte, señalan que Uribe habría usado estrategias para que las personas accedieran a sus pretensiones sexuales. La víctima anónima y Daniel Sepúlveda aseguran que John Jairo Uribe los drogaba, para abusar de ellos sexualmente: “lo droga a uno hasta dejarlo totalmente vulnerable”, aseguran las presuntas víctimas. También, esta persona dice que una de las drogas que supuestamente usa John Jairo Uribe para dejar en estado de indefensión a sus supuestas víctimas es el tusi y que por mes puede gastar, aproximadamente, cuatro o cinco millones de pesos para esta sustancia.