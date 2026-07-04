Así va el concurso por lograr la Secretaría del Senado: estos son los nombres

Congreso de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Congreso está en un pulso político que no tiene relación con los debates legislativos. Se trata de la competencia que se abrió por cuenta de una nueva elección del secretario general del Senado de la República, cargo clave en el día a día de esa corporación y del que siempre están pendientes los partidos políticos.

El Senado ya tiene el listado de los siete últimos concursantes, que se disputan un cargo importante no solo por su salario, de más de COP 80 millones, sino porque se encarga de la operatividad de una entidad, lo que incluye el manejo del presupuesto destinado para el Legislativo.

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“En cumplimiento de lo dispuesto en la Convocatoria Pública efectuada el 29 de mayo de 2026 por parte del señor Presidente del Senado de la República y, de conformidad con el cronograma allí establecido, hoy doce (12) de junio de 2026, se procede a la publicación de la lista de aspirantes admitidos”, se lee en la misiva.

El orden es el siguiente:

Wilson García Montañez Diego Alejandro González Nelson Linares Zárate Lucio Muñoz Meneses Gonzalo Pinzón Pinzón Ana Romero Aranzu

Según la información difundida desde el Senado, esta es la lista definitiva de admitidos a la convocatoria pública para aspirar a los cargos de elección “de secretario general, subsecretario general, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes, secretarios de las comisiones legales, especiales y coordinadores de las comisiones legales y especiales del Senado de la República”.

El segundo en esta lista es, de hecho, el secretario actual de esta entidad. Se trata de Diego González, quien logró este puesto en 2024.

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González es egresado la Universidad Católica de Colombia, donde se graduó como Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Además, cuenta en su hoja de vida con un Magíster en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás y Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

El funcionario llegó al Capitolio Nacional en 2003 como asesor jurídico y legislativo. Posteriormente fue designado como secretario de la Comisión Segunda del Senado, sala que se encarga de asuntos de defensa, relaciones internacionales y seguridad nacional.

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En esa comisión duró hasta 2024, pues en diciembre de ese año fue elegido por la plenaria como el sucesor de Gregorio Eljach como secretario general del Senado, pues este último asumió como procurador General. Sin embargo, su cargo será nuevamente puesto a consideración el próximo 20 de julio cuando el pleno del Senado decida si González González seguirá, o no, al frente de ese cargo.

¿Cuáles serán los retos que asumirá el nuevo Congreso desde el 20 de julio?

A 17 días de la instalación del nuevo Congreso de la República, el panorama político comienza a definirse. La coalición de gobierno ya incorpora a partidos como Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical, mientras continúa acercamientos con sectores tradicionales. En contraste, el Pacto Histórico prepara su papel como oposición y las colectividades de centro mantienen en estudio si respaldarán al nuevo Ejecutivo, se declararán independientes o asumirán una postura opositora.

El próximo 20 de julio se posesionarán los 103 senadores y 188 representantes a la Cámara, en una sesión que estará encabezada por el presidente saliente, Gustavo Petro. Será su última intervención ante el Congreso, en la que se prevé haga un balance de su administración y exponga los desafíos que enfrentará el país en los próximos años.

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Con el inicio de la nueva legislatura también arrancará el trámite de las principales iniciativas del gobierno entrante, entre ellas una reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma anticorrupción y un eventual ajuste al tamaño del Estado. La coordinación política de estos proyectos estará a cargo del designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

Además, durante la jornada de instalación, Senado y Cámara deberán elegir a los integrantes de sus respectivas mesas directivas, definiendo los cargos de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente para el primer año del periodo legislativo.

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