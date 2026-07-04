Regiones y relaciones internacionales: así se mueve hoy Abelardo De la Espriella

Abelardo de la Espriella sigue moviendo la agenda regional y recibe apoyo de otros mandatarios. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se ha mantenido lejos de la esfera pública del empalme y ha dejado el proceso en manos de su vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien junto al ministro Germán Ávila, delegado por el actual jefe de Estado, Gustavo Petro para liderar la transición, ya avanza en fechas y puntos clave.

No obstante, el nuevo mandatario viene adelantando otras tareas en materia regional y de relaciones exteriores. Muy temprano, este 4 de julio, De la Espriella emitió un comunicado felicitando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el día de la independencia que ce celebra hoy en ese país.

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A través de una misiva, publicada por su movimiento, Defensores de la Patria, se aseguró que De la Espriella “expresa sus más sinceras felicitaciones al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos de América con motivo de la conmemoración de su 250.º aniversario de Independencia”.

Además, aseguraron que esta fecha representa una afirmación de la democracia y del Estado de derecho, “valores que han fortalecido la relación histórica entre nuestras naciones y que continúan siendo fundamentales para enfrentar los desafíos del presente”.

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“Colombia reafirma su voluntad de seguir consolidando una relación de cooperación, confianza y respeto mutuo con los Estados Unidos, basada en la defensa de la democracia, la seguridad, la prosperidad compartida y la libertad de nuestros pueblos”, concluye la misiva.

Por otro lado, también en línea con las relaciones internacionales, el nuevo jefe de Estado aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali.

“Ambos mandatarios exploraron las bases de una alianza estratégica bilateral en tres frentes prioritarios: seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas. El encuentro refleja la visión del presidente electo de construir relaciones internacionales que generen beneficios concretos para los colombianos y fortalezcan la posición del país en la región”, se lee en la comunicación oficial.

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Además, De la Espriella destacó el potencial de Guyana como uno de los principales actores del sector de hidrocarburos en América del Sur y manifestó su interés en reactivar la exploración y la producción energética en Colombia. En ese contexto, señaló que una mayor cooperación con el país vecino permitiría intercambiar conocimiento, atraer inversión y fortalecer la asistencia técnica.

“En el ámbito de la seguridad, ambos presidentes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación regional para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. Este acercamiento con Guyana se suma a la red de alianzas internacionales que el presidente electo de Colombia está construyendo antes del 7 de agosto, con el propósito de que Colombia recupere su liderazgo regional y llegue posicionada al inicio de la Patria Milagro”, finalizaron.

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Por otro lado, en lo que tiene que ver con el manejo y la articulación con las diferentes regiones del país, el mandatario dio a conocer que se reunió con el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Rey, quien fue a visitarlo a Barranquilla.

“Hemos hablado cobre las necesidades, los dolores de un departamento que tiene gran proyección y gran futuro. Llegó la hora de las regiones, llegó la hora de la provincia, cuente conmigo”, dijo De la Espriella.

Por su parte, el gobernador Rey dijo: “Presidente, Cundinamarca es su casa, lo recibimos con los brazos abiertos y estamos listos para construir una agenda de trabajo que nos permita seguir reivindicando a este departamento”.

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