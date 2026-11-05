Santos asegura que gobierno de De la Espriella quiere "deslegitimar el Acuerdo de Paz"

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la posición del gobierno de Abelardo de la Espriella con respecto a la implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz firmado durante su gobierno con la extinta guerrilla de las Farc. En su intervención, durante el World in Progress Barcelona 2026, el exmandatario cuestionó las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, en el Consejo de Seguridad que discutió la verificación a los puntos del Acuerdo. "Esto se debe a una política del Gobierno de tratar de…

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la posición del gobierno de Abelardo de la Espriella con respecto a la implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz firmado durante su gobierno con la extinta guerrilla de las Farc. En su intervención, durante el World in Progress Barcelona 2026, el exmandatario cuestionó las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, en el Consejo de Seguridad que discutió la verificación a los puntos del Acuerdo. "Esto se debe a una política del Gobierno de tratar de reescribir la historia y deslegitimar el Acuerdo de Paz", señaló Santos.

El nobel de Paz ya se había referido a la posición del embajador Gaona en una respuesta a la editorial que publicó este periódico el pasado lunes. "Totalmente de acuerdo", dijo el exmandatario, citando el texto publicado en El Espectador en el que se aseguró: "Decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz". El embajador Gaona respondió al editorial, aseguró que se estarían tergiversando sus palabras ante la ONU y se ratificó en sus palabras, celebrando que la solicitud de Colombia tuvo un respaldo pleno en el Consejo de Seguridad con 15 votos.

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ACLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA:

El Editorial del Diario El Espectador publicado hoy constituye una tergiversación flagrante de mis palabras (ante la ONU) con fines políticos: @juanmansantos @elespectador. pic.twitter.com/eWuoa0Gfsl — J. MAURICIO GAONA (@JMauricioGaona) November 2, 2026

En contexto: "El Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”: Gaona ante las Naciones Unidas

"Déjenme quitarle la ilusión y las narrativas falsas que a veces rodean la idea que se tiene acá de aquellos que se han beneficiado más de este inquietante proceso de paz, particularmente de aquellos que afirman que el Acuerdo firmado en 2016 es un modelo para el mundo. Bueno, no lo es para nuestro mundo", remarcó el embajador ante la ONU. Para el expresidente Santos, la posición del Gobierno responde a "razones ideológicas y políticas que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común".

#EditorialEE | En el espacio diseñado para darle acompañamiento global al Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC, el representante de todos los colombianos dijo que debería revaluarse la manera en que se ha entendido lo que ocurrió en nuestro país. No lo hizo para pedir que se… pic.twitter.com/8qgA3wy4O6 — El Espectador (@elespectador) November 2, 2026

Las declaraciones de uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz, justamente, llegan en el marco una gira internacional por los 10 años de lo negociado en La Habana, donde ha compartido su experiencia como jefe de Estado durante la negociación y la firma con las antiguas Farc con expertos en justicia transicional, diplomacia y derechos humanos. Entre sus paradas están el Reino Unido, España y Sudáfrica.

Léalo aquí: Una década del Acuerdo de Paz

La posición del Gobierno sobre este proceso ha causado múltiples reacciones de apoyo y de crítica. "La argumentación histórica está llena de sofismas. La negociación que condujo a la dejación de armas de la guerrilla más poderosa no incluyó otros grupos. Que hayan seguido delinquiendo no afecta el resultado obtenido", dijo inicialmente Humberto De la Calle, negociador de La Habana. Seguidamente, De la Calle agregó que "se ataca el Acuerdo del Colón con los desastres de la llamada Paz Total de Petro".

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó la posición de su diplomático. ""¡15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención! El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de nuestro Gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016″, escribió el mandatario. "Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional", dijo en respaldo al embajador Gaona.

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