Santos asegura que gobierno de De la Espriella quiere "deslegitimar el Acuerdo de Paz"

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El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la posición del gobierno de Abelardo de la Espriella con respecto a la implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz firmado durante su gobierno con la extinta guerrilla de las Farc. En su intervención, durante el World in Progress Barcelona 2026, el exmandatario cuestionó las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, en el Consejo de Seguridad que discutió la verificación a los puntos del Acuerdo. "Esto se debe a una política del Gobierno de tratar de reescribir la historia y deslegitimar el Acuerdo de Paz", señaló Santos.
El nobel de Paz ya se había referido a la posición del embajador Gaona en una respuesta a la editorial que publicó este periódico el pasado lunes. "Totalmente de acuerdo", dijo el exmandatario, citando el texto publicado en El Espectador en el que se aseguró: "Decir que no es modelo es no conocer los procesos de paz". El embajador Gaona respondió al editorial, aseguró que se estarían tergiversando sus palabras ante la ONU y se ratificó en sus palabras, celebrando que la solicitud de Colombia tuvo un respaldo pleno en el Consejo de Seguridad con 15 votos.
En contexto: "El Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”: Gaona ante las Naciones Unidas
"Déjenme quitarle la ilusión y las narrativas falsas que a veces rodean la idea que se tiene acá de aquellos que se han beneficiado más de este inquietante proceso de paz, particularmente de aquellos que afirman que el Acuerdo firmado en 2016 es un modelo para el mundo. Bueno, no lo es para nuestro mundo", remarcó el embajador ante la ONU. Para el expresidente Santos, la posición del Gobierno responde a "razones ideológicas y políticas que no tienen ninguna lógica y van en contra del sentido común".
Las declaraciones de uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz, justamente, llegan en el marco una gira internacional por los 10 años de lo negociado en La Habana, donde ha compartido su experiencia como jefe de Estado durante la negociación y la firma con las antiguas Farc con expertos en justicia transicional, diplomacia y derechos humanos. Entre sus paradas están el Reino Unido, España y Sudáfrica.
Léalo aquí: Una década del Acuerdo de Paz
La posición del Gobierno sobre este proceso ha causado múltiples reacciones de apoyo y de crítica. "La argumentación histórica está llena de sofismas. La negociación que condujo a la dejación de armas de la guerrilla más poderosa no incluyó otros grupos. Que hayan seguido delinquiendo no afecta el resultado obtenido", dijo inicialmente Humberto De la Calle, negociador de La Habana. Seguidamente, De la Calle agregó que "se ataca el Acuerdo del Colón con los desastres de la llamada Paz Total de Petro".
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó la posición de su diplomático. ""¡15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención! El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de nuestro Gobierno para modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016″, escribió el mandatario. "Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional", dijo en respaldo al embajador Gaona.
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaTartufo Santos culpable de la violencia tan atroz que vive actualmente Colombia, paz verdadera la de Uribe que desmovilizó mas de 50000 personas de los grupos violentos sin tanta alharaca y sin premios ridículos y la formula fue combatir el narcotráfico (combustible de la violencia) sin pausa y sin tregua todo lo contrario a lo que hizo Odebretch Santos que sin la venia de Uribe ni siquiera hubiera sido presidente de un conjunto residencial como acertadamente se lo dijo Robledo
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaTartufo Santos, primero el pueblo le dijo NO en democracia a ese bodrio y segundo los datos no mienten, en 2010 Uribe entrego el país con los ELN extinguidos, las AUC desmanteladas, las FARC derrotadas y 5000 hombres y con 45mil hts de coca y este payaso lo devolvió en 2018 con los ELN revividos, las FARC con 13000 hombres y con Pachencas, el Clan del Golfo, Calarcas, Mordiscos etc.. todo porque inundó con 250 mil hcts de coca, este tartufo fue en realidad lo peor para de la paz
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antonio(7747)•Hace 2 horas"deslegitimar el Acuerdo de Paz", nunca fue legítimo. El pueblo dijo NO en el plebiscito. El pueblo no dijo NO a la paz, dijo NO a la impunidad garantizada a los victimarios, como lo hemos visto estos 10 años.
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaExacto ese "Acuerdo de paz" que para lo que menos sirvió fue para la paz es totalmente espurio
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