Se mueven procesos de Petro y Benedetti contra Lombana en Comisión de Acusaciones: esto pasó

Dos movimientos claves ocurrieron este miércoles en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Ambos tocan no solo al presidente Gustavo Petro, también a la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana y el proceso en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti.

La célula legislativa es la única con la capacidad de investigar tanto al mandatario como a altos funcionarios del Estado, lo que incluye a magistrados de las altas cortes. Precisamente allí han llegado casos como el de la campaña Petro de 2022, indagada por presuntamente haber violado los topes electorales, y por el que hubo un choque de trenes con el Consejo Nacional Electoral (CNE) que al final dirimió la Corte Constitucional.

Desde la mañana está sesionando la Comisión de Acusaciones, que tenía en el orden del día decisiones sobre 19 procesos contra el jefe de Estado. De ellos, fueron cerrados 16 y tres fueron aplazados. Entre ellos no está el de la presunta violación de topes, que no ha tenido decisión de fondo.

“La inclusión de diecinueve (19) expedientes en contra del presidente Petro como primeros puntos en el orden del día, los cuales corresponden a proyectos nuevos que no habían sido incluidos en anteriores citaciones, a pesar de la existencia de numerosos proyectos radicados que se encuentran pendientes de trámite, circunstancia que, a mi juicio, evidencia un uso indebido del escenario de la Comisión”, se lee en una constancia presentada por el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático).

¡Hoy 17 de diciembre la Comisión de Acusaciones le acaba de cerrar 16 procesos a @petrogustavo!



¡Qué regalazo de navidad!



Dejo la constancia de mi separación de esta sesión porque no puedo hacer parte de semejante barbaridad y abuso pic.twitter.com/lqcLj6yUBR — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) December 17, 2025

De los tres que fueron aplazados, el primero está a nombre del triunvirato de los representantes María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical) y Karyme Adriana Cotes (Partido Liberal). Los otros dos están a cargo del representante Wadith Manzur (Partido Conservador).

Por su lado, el mininterior se presentó este mismo miércoles para ampliar una denuncia contra la magistrada. De acuerdo con Benedetti, “se ha extralimitado de sus funciones” por el allanamiento a una de sus viviendas y pidió a la célula legislativa suspenderla provisionalmente de su cargo.

Hoy ante la Comisión de Acusaciones he solicitado la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana por la continuación de la comisión de faltas disciplinarias en su cargo y porque continúa actuando sin competencia alguna practicando pruebas a personas que no debería… — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 17, 2025

“Ella, por ejemplo, está recusada dos veces. En la que la Corte le ha dicho que no puede investigar la evidencia, lo que ella hace es abrir otra investigación para investigar. Ya ha estado investigando dos veces por el mismo delito. Por otro lado, ella lo que ha venido haciendo es que fracciona sus investigaciones para entonces buscar otras pruebas”, dijo el ministro a la entrada de la Comisión de Acusaciones.

Este es el orden del día de este miércoles en la Comisión de Acusaciones:

Entre los procesos en contra del presidente Petro que se archivaron este miércoles, habría sobre todo casos que se abren por denuncias ciudadanas y que no son de mayor gravedad.

Los casos más sonados estaban relacionados con diferentes temas: en primer lugar por la presunta intervención del mandatario en las funciones de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, debido a un trino del presidente. En segundo lugar se abrió un caso interpuesto por un ciudadano al que Servientrega no le entregó una encomienda, razón por la cuál se señalaba que Petro no habría ejercido control sobre la empresa. Y por último, se acusaba al mandatario de injerencia política en asuntos internos de la Alcaldía de Bogotá. Estos y otros 13 procesos fueron archivados por falta de pruebas.

