Cancillería ordenó apertura de investigación por video de Carlos Ramón González en Nicaragua

Prófugo de la justicia, Carlos Ramón González y canciller de la República Rosa Villavicencio. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La reaparición Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y prófugo de la justicia por el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en una fiesta en Nicaragua ya generó coletazos en Colombia. Tras el anuncio de la Procuraduría sobre una investigación contra funcionarios de la Cancillería, la cartera anunció que haría lo propio.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rosa Villavicencio anunció que instruyó a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir “la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua”. Actualmente, el puesto de embajador (e) lo detenta Óscar Iván Muñoz, quien ya está bajo investigación por los trámites que habría adelantado, presuntamente, la Cancillería para que se le otorgara asilo al exdirector del Dapre en ese país.

Sugerimos: Registraduría reportó más de 3.000 candidatos al Congreso: así va la contienda de marzo

El Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la información de conocimiento público relativa a una actividad cultural realizada en Managua, Nicaragua, el pasado 11 de diciembre, en la cual habría hecho presencia el señor Carlos Ramón González, quien es requerido por las… pic.twitter.com/NWWl42DHcc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 17, 2025

“Para asegurar la eficacia y unidad de la acción disciplinaria, se informará a la Procuraduría General de la Nación, la disposición de este Ministerio, para que dicho ente de control en el marco de sus competencias, asuma la investigación preferente, poniendo a disposición sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio", se lee en la misiva.

El video, revelado por W Radio, muestra a González en “una actividad cultural”, según la Cancillería, que fue realizada el pasado 11 de diciembre. El evento habría sido promovido por la misma cartera, que ha señalado que no se entregaron invitaciones individuales.

Le puede interesar: “Es dictador, pero no hay evidencia de que sea narco”: Petro reiteró postura sobre Maduro

Previamente, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció que se abriría una investigación por el mismo tema. De acuerdo con el funcionario, al ser la embajada colombiana en ese país “territorio nacional”, entonces se tendría que haber alertado a la Interpol para capturarlo.

“Las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía, se pudo haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir, Cancillería y embajada”, dijo. Y agregó: “Buscamos quiénes estaban allí, quién invitó, quién dio la orden, quién organizó la festividad. Están en territorio colombiano, allí tenemos soberanía, allí se extiende el ejercicio de la función disciplinaria y son los servidores los que tienen que responder”.

Lea también: El Congreso avaló reglas para reconocer como un factor salarial la “bonificación judicial”

Por el momento, el Ministerio Público pidió información a la Cancillería y podría emitir suspensiones provisionales, si existen causales. La cartera de Villavicencio aseguró que está dispuesta a apoyar las indagaciones.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.