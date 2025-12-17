Vuelve la estrategia de la apelación con la reforma a la salud en el Senado, ¿qué sigue?

El debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado inició este 30 de septiembre. Foto: Minsalud

Con ocho firmas se hundió este martes la segunda reforma a la salud que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Pero de la misma Comisión Séptima del Senado, que le hundió la primera, salió una apelación con la autoría del senador Fabián Díaz (Alianza Verde), quien fue el responsable de “revivir” la reforma laboral con una iniciativa similar.

El documento con el que se busca salvar el proyecto que le hará una cirugía al sistema de salud ya cuenta con las firmas de los cinco congresistas que votaron a favor. Además de Díaz, Omar Restrepo (Comunes), Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (todos del Pacto Histórico) respaldan la iniciativa.

¡APELAMOS LA REFORMA A LA SALUD! pic.twitter.com/ZqDvgKXxTJ — Fabian Diaz (@FabianDiazPlata) December 16, 2025

El problema central es ahora el tiempo. La estrategia funcionó con la laboral y en ese momento contó con un componente clave: un llamado a consulta popular que impulsó la Casa de Nariño y varias movilizaciones ciudadanas que sumaron a la presión en el Congreso para debatir el articulado. Cuando fue “revivido”, el proyecto pasó a la Comisión Cuarta de Senado y después a la plenaria, donde fue aprobado.

Sin embargo, eso ocurrió a inicios de este año, pero el Legislativo está actualmente en la legislatura que suele ser la menos eficaz, por tratarse del año preelectoral. Lo cierto es que para este año, no habrá más sesiones de la Comisión Séptima de Senado, por lo que se tendrá que esperar, al menos, hasta marzo para que la plenaria tome una decisión sobre la apelación.

¿Eso cómo ocurrirá? La solicitud tendrá primero que ser analizada por una Comisión Accidental, que en el caso de la laboral fue integrada por todos los presidentes de comisiones, a los que se sumó quien era en ese entonces la cabeza del Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador). De allí saldrá uno o varios informes sobre la viabilidad de aceptar la apelación, que serán cotados en la plenaria.

En caso de aprobarse, lo que se solicita es que pase a otra comisión, que tendrá que hacer un análisis del articulado y votarlo, tal y como ocurriría con un proyecto normal. En la apelación se cita, incluso, el caso de la laboral como precedente que “ha prosperado efectivamente”.

Solo el próximo año podrán verse los efectos de esa apelación. Las ocho firmas que la hundieron —Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Nadia Blel (Partido Conservador), Honorio Henríquez, Alirio Barrera (ambos del Centro Democrático), Norma Hurtado (Partido de la U), Berenice Bedoya (ASI), Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres)— argumentaron que el Gobierno no había presentado todavía el aval fiscal.

El golpe final vino con el hundimiento de la ley de financiamiento, con la que el Ejecutivo financiaría el presupuesto del próximo año y, además, conseguir los recursos para esta cirugía al sistema de salud.

A través de su cuenta de X, el mandatario se pronunció sobre este tema y ha insistido en que no fue su administración la que causó la crisis actual que pasa el sistema. En respuesta a un trino de la senadora Hurtado, afirmó que esta venía “desde hace 10 años cuando transformaron a las EPS en aseguradoras financieras” y fue más allá al señalar a los congresistas de ser “políticos con intereses en la privatización de la salud [que] impidieron la reforma”.

“Desde entonces se multiplicó el robo de los recursos de la salud y se liquidaron 117 EPS para que no pagarán sus deudas. La reforma a la salud lo que pedía era fortalecer un régimen preventivo de salud pública como la mayor parte del mundo lo hace, que ya otra ley aprobó y permitir que las EPS dejarán de ser aseguradoras financieras que fue lo que provocó la crisis desde hace una década”, apuntó.

La crisis de la salud viene desde hace 10 años cuando transformaron a las EPS en aseguradoras financieras. Tamaño error.



Desde entonces se multiplicó el robo de los recursos de la salud y se liquidaron 117 EPS para que no pagarán sus deudas



La reforma a la salud lo que pedía… https://t.co/QcDU7oEhlj — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

Con dos iniciativas archivadas en lo que va de diciembre, la relación entre el presidente y el Congreso entra en una nueva fase. De cara a las elecciones, el Legislativo no aprobará proyectos con alto costo político y la voluntad para llegar a acuerdos entre ambos poderes no está en su mejor momento.

