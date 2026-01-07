Se calienta el ingreso de Juan Carlos Pinzón a la Gran Consulta por Colombia: ¿qué falta?

Exministro de Defensa, exembajador de Colombia en los Estados Unidos y precandidato presidencial. Foto: Óscar Pérez

Después de reunirse con los precandidatos que participarán en la Gran Consulta por Colombia. El candidato, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón (Oxígeno) se uniría a la coalición para ir a las urnas el 8 de marzo, donde se definirá el candidato oficial para ir a las elecciones presidenciales el 31 de mayo.

En este momento, la coalición esta conformada por Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna y Daniel Palacios. De los nueve que estarían en la coalición, solo Pinzón (si entra), Valencia y Galán ya cuentan con aval político. Dávila, Gaviria, Cárdenas, Luna, Oviedo y Palacios están a la espera de los resultados de la Registraduría de si obtienen o no su aval político.

Todos los que presentaron firmas a la Registraduría antes del 17 de diciembre de 2025, sabrán si consiguen el aval político a más tardar el 21 de enero —que es el plazo máximo para que el ente registrador Hernán Penagos revele los resultados—, entonces estará más claro el panorama para saber quiénes podrán participar en la consulta.

Si bien Pinzón ha estado en diálogos con los miembros del grupo, y es casi un hecho que iría junto a la coalición de la Gran Consulta por Colombia, el anuncio oficial aún no se hace. Se espera que en los próximos días el candidato de Oxígeno —partido que se encuentra dentro de los que anunciaron al CNE que irían a consulta interpartidista— oficialice su participación en la coalición de derecha y centroderecha.

Además, en días pasados el Registrador anunció que han existido irregularidades con las firmas presentadas, pues varios candidatos han entregado fotocopias y formularios en blanco para intentar burlar la revisión y verificación del ente registrador. A corte del 30 de diciembre había 7 precandidatos descartados.

