"Ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El…

Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico, pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada, representante por Antioquia de la misma colectividad. Este llamado llega en medio de la polémica por la presunta falsificación de su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, además de los señalamientos sobre su tarjeta profesional para ejercer.

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"Ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El Pacto no se merece esto", señaló el congresista sobre el escándalo de su compañera de bancada. En esa misma línea, pidió que se revisen los títulos académicos Omar Bula (canciller), Paola Holguín (ministra de Cultura), Ana María Vesga (ministra de Salud) y Jaime Vives (exdirector de Coljuegos, que salió en medio de un escándalo por su título de posgrado), pues señala que también "deben explicaciones sobre sus títulos académicos".

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Con mucho dolor le hago esta petición a una compañera de bancada: @Veronicaho88, debes renunciar a tu curul.



No es fácil salir a decir esto públicamente, pero ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas… pic.twitter.com/k0I7gbHKDY — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) November 19, 2026

En esa misma línea, el concejal de Medellín José Luis Marín (Pacto Histórico) también solicitó la renuncia de la congresista que representa a su región, y advirtió que "el Comité de Ética del Pacto Histórico le debe una explicación al país". La misma petición la realizó el exrepresentante Alirio Muñoz, señalando que su colectividad debe abrir una investigación interna sobre las acciones de Estrada sobre los títulos y documentos asociados.

“Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, señala una carta fechada el 23 de octubre de 2025 de la facultad que tiene esa carrera en la Universidad Nacional.

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Por su parte, la colectividad afirmó que mantiene su compromiso "con la legalidad y la transparencia: el caso se investigará y se resolverá con celeridad, sin sesgos políticos y respetando el debido proceso”. Desde los entes de control, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante tras la polémica que inició en redes sociales.

Frente a las recientes denuncias por la presunta presentación indebida de documentos académicos falsos por parte de una representante a la Cámara del Pacto, hemos remitido el caso a nuestro Comité de Ética. Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y la… pic.twitter.com/wFH1BOQwWg — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 19, 2026

Otros sectores de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella también pidieron al renuncia de Estrada. Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) anunció demandas ante la Corte Suprema de Justicia, misma acción judicial que tomó la congresista Carol Borda (Salvación Nacional). "A la Universidad Nacional se le respeta", afirmó la senadora de oposición.

Nadie se burla de la educación pública.



Denuncié a la congresista Verónica Estrada ante la Corte Suprema y la Fiscalía por falsedad en documento público. También deben investigarla la Procuraduría, la Contraloría y la Comisión de Ética de la Cámara.



A la Universidad Nacional… https://t.co/ac4ZGDUahp pic.twitter.com/uUDnF4hsWi — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 19, 2026

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