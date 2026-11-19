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Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico, pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada, representante por Antioquia de la misma colectividad. Este llamado llega en medio de la polémica por la presunta falsificación de su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, además de los señalamientos sobre su tarjeta profesional para ejercer.
"Ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El Pacto no se merece esto", señaló el congresista sobre el escándalo de su compañera de bancada. En esa misma línea, pidió que se revisen los títulos académicos Omar Bula (canciller), Paola Holguín (ministra de Cultura), Ana María Vesga (ministra de Salud) y Jaime Vives (exdirector de Coljuegos, que salió en medio de un escándalo por su título de posgrado), pues señala que también "deben explicaciones sobre sus títulos académicos".
En esa misma línea, el concejal de Medellín José Luis Marín (Pacto Histórico) también solicitó la renuncia de la congresista que representa a su región, y advirtió que "el Comité de Ética del Pacto Histórico le debe una explicación al país". La misma petición la realizó el exrepresentante Alirio Muñoz, señalando que su colectividad debe abrir una investigación interna sobre las acciones de Estrada sobre los títulos y documentos asociados.
“Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, señala una carta fechada el 23 de octubre de 2025 de la facultad que tiene esa carrera en la Universidad Nacional.
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Por su parte, la colectividad afirmó que mantiene su compromiso "con la legalidad y la transparencia: el caso se investigará y se resolverá con celeridad, sin sesgos políticos y respetando el debido proceso”. Desde los entes de control, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante tras la polémica que inició en redes sociales.
Otros sectores de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella también pidieron al renuncia de Estrada. Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) anunció demandas ante la Corte Suprema de Justicia, misma acción judicial que tomó la congresista Carol Borda (Salvación Nacional). "A la Universidad Nacional se le respeta", afirmó la senadora de oposición.
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 2 minutosConozco tantos profesores y profesoras que firman como Ph.D., el título más alto en la academia norteamericana y que require años de estudio continuado, y resulta que tienen un doctorado virtual de España o de México. ¡Plop! ¡Exijo una explicación!
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 5 minutosAsí como es el jefe son los subalternos. El mesías publicó por muchos años su CV con cuatro títulos. Una investigación de EE encontró que sólo tenía uno. Investigaciones en management revelan que los subalternos adoptan los complementos y maneras de sus jefes.
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ELIANA(58352)•Hace 17 minutosComo pueden pasar tanto filtros….una falsificadora
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Guillermo(n5sqs)•Hace 33 minutosOtra vergüenza adicional para el Pacto Histórico y su mecanismo "democrático" de elegir candidatos al Congreso. Alli se colaron desde influencers, personas sin experiencia alguna y estos con títulos falsos, al mejor estilo de las hermanas Guerrero. Ahora les aplicaran silla vacia y perderan la curul por falsedad en documento público y probable cárcel para la "legisladora" en ciernes. Mientras Petro y Cepeda sigan al frente de ese partido nada bueno les espera para 2027.
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Boppi(61012)•Hace 14 minutosPaul Andres, jajajaja, claro por eso es que el patrón defendió siempre a Juliana G y los funcionarios graduados de forma express de la San José del anterior gobierno sobraron. Ud conoce la diginidad?, o solo saben excudarse en que otros lo hacían?
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Paul Andres(89130)•Hace 22 minutosJajajajajaja por uno del pacto hay cien de otros partidos. La diferencia es que aquí procuran no tapar el sol con un dedo. Saludos.
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