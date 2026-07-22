Estos serán los temas de la primera plenaria de Senado con Honorio Henríquez como presidente

Los senadores Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y Lidio García, del Partido Liberal, tras la elección del primero como presidente de la corporación este 20 de julio. Foto: Cortesía: Leonardo Vargas, prensa del Senado

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Este miércoles 22 de junio será la primera sesión de plenaria del nuevo Congreso que se instaló el pasado 20 de julio. La cámara alta del Legislativo iniciará sus discusiones tras la disputada elección de las mesas directivas y la posesión de 284 congresistas de este 20 de julio.

En esta sesión se espera que las colectividades empiecen a tomar formalmente una postura de gobierno, independientes u oposición frente al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El Pacto Histórico es el único que se ha declarado en oposición al gobierno entrante y la bancada radicó varios proyectos del Ejecutivo del presidente saliente Gustavo Petro, entre los que están la resurrección del marco para la Jurisdicción Agraria; una ley contra el fracking; una nueva reforma a la salud; el declarar la educación superior como derecho; un estatuto del trabajo; así como una nueva reforma tributaria del gobierno saliente. Pero otras colectividades están tratando de concretar sus vías de cara a la administración entrante.

Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, 11 de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) ya se declararon a favor de De la Espriella, como lo hicieron previamente el Centro Democrático y Cambio Radical.

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Sin embargo, se está a la espera de lo que decidirán los liberales, los conservadores, La U y los verdes. En las toldas azules ya se concretó una reunión el próximo martes para tomar una decisión al respecto, pero está previsto que tanto ellos como el Liberal y los de La U aterricen en el ala oficialista. Alianza Verde, por su lado, está en discusiones para ver si se declaran en oposición o independientes.

La agenda también plantea anuncios de proyectos, proposiciones de los congresistas y negocios sustanciados por la presidencia de esa corporación. A pesar de esto, los proyectos de ley no pueden avanzar en el Legislativo sin que haya comisiones conformadas, tarea que iniciará el próximo martes 28 de julio. Después de que esto pase, la administración de De la Espriella empezará la cuenta regresiva para aprobar el proyecto que plantea una posesión para el presidente De la Espriella en una guarnición militar.

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Pese a que ya se conoce qué partidos integrarán esas comisiones en ambas cámaras, aún no es claro quién se quedará con las mesas directivas en cada una de ellas, un punto clave al momento de impulsar o frenar proyectos.

En la primera sesión en Henríquez como director de esta colectividad, lo acompañarán el primer vicepresidente Manuel Virgüez Piraquive (Mira) y el segundo vicepresidente, Alejandro Ocampo (Pacto Histórico).

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