Senador Efraín Cepeda pide intervención inmediata a Sayco

Según el senador conservador, el accionar de Sayco es arrogante y atropella derechos. El gerente de la sociedad colectiva manifestó que con la distribución de los recursos que se recaudan se benefician unas 15.000 familias de autores y compositores en el país.

El senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pidió este martes una intervención inmediata a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), en medio del debate que se desarrolló a la organización, al considerar que se estaban atropellando los derechos de los colombianos desde allí.

“Estoy preocupado con el accionar de suprema arrogancia de Sayco, en el tema de que es una sociedad de derecho privado. La verdad, me da asco, señor director jurídico, lo que usted ha dicho, y veremos si el Congreso de la República tiene el desconocimiento de esa información. A mí lo que me parece y lo que he escuchado es que Sayco es un atropellador de los derechos. Qué horror y qué asco”, manifestó Cepeda.

En ese sentido, le pidió a la ministra del Interior, Alicia Arango, una intervención inmediata a la organización, toda vez que la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), que es la encargada del control de sociedades colectivas, como Sayco, es una entidad adscrita a esa cartera.

En dicha sesión estuvo presente del gerente de Sayco, César Ahumada, quien señaló que los recursos que recaudaba la organización y que, luego, eran distribuidos entre sus socios beneficiaban a unos 15.000 mil hogares en el país.

“Sayco recauda por concepto de radio, televisión, espectáculos, establecimientos abiertos al público, plataformas digitales, sincronización de cableoperadores. Lo recaudado se distribuye en cuatro trimestres en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre”, señaló Ahumada.

Según las cifras entregadas, en 2018 fueron recaudados más de 115.000 millones de pesos, de los cuales fueron distribuidos entre los socios más de 68.271 millones de pesos. En 2019, la suma recaudada fue de más de 117.000 millones de pesos y más de 78.208 millones.

Sayco está en la mitad del debate público desde hace varias semanas, luego de que anunciaran el cobro de tarifas para los eventos que se hicieran a través de canales digitales en medio de la pandemia. La noticia no cayó bien en el sector de realizadores de eventos y algunos artistas, quienes consideraron una medida inoportuna, teniendo en cuenta la crisis generada en el país por el nuevo coronavirus.

No obstante, en la discusión salió a relucir que el problema no era que Sayco cobrara dichas tarifas que, finalmente, tenía como objetivo beneficiar a los autores y compositores, sino la poca transparencia que esa organización ha tenido en el manejo que les da los recursos.

De hecho, la DNDA señaló que entre 2019 y lo que va de 2020 se han realizado tres auditorías a Sayco, que han derivado en tres indagaciones, aunque esa entidad advirtió que su actuación tiene unos límites frente a las tarifas que cobra la sociedad colectiva: “La DNDA no puede intervenir en la construcción de un nuevo tarifario, ya que el derecho de autor es un derecho de contenido privado. Es como si el Gobierno dijera cuanto deben cobrar los propietarios por el arriendo de sus casas o qué tarifa deben cobrar las tiendas de moda por la ropa que venden o los restaurantes por la comida que ofrecen.